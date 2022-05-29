Кума Дзидзьо Цибульская резко прошлась по украинцам из-за Киркорова: "Меня разорвало на части..."

Кума Дзидзьо Цибульская резко прошлась по украинцам из-за Киркорова: "Меня разорвало на части..."

Кума Дзидзьо Оля Цибульская раскритиковала украинцев из-за Филиппа Киркорова, опубликовав сторис в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и ведущая одного из шоу на музыкальном канале вместе с Виталием Козловским. Также Оля является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз певица решила покритиковать украинцев.

Как оказалось, на украинском ютубе в трендах была песня Филиппа Киркорова.

"Мы собираемся на выступления, я увидела сторис Тараса и меня... Тарас написал накрыло, а меня разорвало на части. По сей день в украинских трендах на 12-й позиции Асти, которая молчит о войне и дерьмо-Киркоров. И это слушают наши украинцы. Что должно еще упасть на голову, чтобы дошло, просто объясните. Я попробую объяснить без эмоций. Дело не в том, что "О, Боже, почему вы не слушаете Олю Цибульскую". Есть тысячи украинских артистов с крутой украинской музыкой. Даже если вам не нравится украинская музыка, вы можете слушать Эда Ширана, Бейонсе, Шакиру... Кого угодно, международных звезд мировых очень много, классных. И там точно вы найдете что-то для себя. Просто эти деньги, которые пропутинские звезды (Оля заменила в слове звезды первую букву на "П", - прим. ред.) я по другому их не могу назвать, получают за прослушивание их музыки, в данной ситуации из Украины. С этих денег они платят налоги в бюджет россии. И из этих налогов платят зарплаты тем, кто приходит и убивает людей", - сказала Оля.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в АнглиюАндрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию
Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отцаЧемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца
Ирина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под КиевомИрина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под Киевом
"Здесь вам не место": возмущенная Ребрик сделала обращение к поклонникам"Здесь вам не место": возмущенная Ребрик сделала обращение к поклонникам
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото
Блок рекламы


Похожие новости
"Мы должны жить": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом"Мы должны жить": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом
"Абсолютная тупость и неуважение": Мишина устроила скандал из-за маникюрщицы, отказавшейся от русского языка"Абсолютная тупость и неуважение": Мишина устроила скандал из-за маникюрщицы, отказавшейся от русского языка
Кума Дзидзьо Цибульская впечатлила видом с платочком: "А сегодня я ничего, такая..."Кума Дзидзьо Цибульская впечатлила видом с платочком: "А сегодня я ничего, такая..."
Школьные аттестаты, выяснилось, какими они будут из-за войны и что изменится: "Все выпускники получат..."Школьные аттестаты, выяснилось, какими они будут из-за войны и что изменится: "Все выпускники получат..."
Александр Эллерт резко высказался о владельцах жилья на западной Украине из-за дорогой арендыАлександр Эллерт резко высказался о владельцах жилья на западной Украине из-за дорогой аренды
Вирус обезьяньей оспы: что нужно знать украинцамВирус обезьяньей оспы: что нужно знать украинцам
Ирина Федишин ввязалась в перепалку с Сухановым и Завадюком из-за слов о грешниках из ЛГБТИрина Федишин ввязалась в перепалку с Сухановым и Завадюком из-за слов о грешниках из ЛГБТ
Ирина Билык раскритиковала бывшего мужа из-за его концерта в МосквеИрина Билык раскритиковала бывшего мужа из-за его концерта в Москве
Никитюк резко отреагировала на попытки блокировать ее фото в сети: "Смотрите, еще трое..."Никитюк резко отреагировала на попытки блокировать ее фото в сети: "Смотрите, еще трое..."
Свечка за упокой карьеры: MELOVIN резко ответил на гомофобное высказывание Ирины ФедишинСвечка за упокой карьеры: MELOVIN резко ответил на гомофобное высказывание Ирины Федишин
Последние новости
Подгружаем последние новости