Ирма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в Украине

Украинская актриса Ирма Витовская назвала роSSийских знаменитостей, к которым имеет уважение из-за позиции относительно войны в Украине. Она озвучила два имени – в ее личном списке оказались роSSийские актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, информирует Апостроф.

Детальнее свою позицию звезда объяснила в программе "Зірковий шлях". Она сказала, что если Ахеджакова поддерживает Украину с первых дней вторжения РФ, то Хаматова смогла со временем честно признать, что РФ является страной-агрессором и отвечать за все совершенные преступления россиянам придется коллективно.

"У меня есть люди, которых я уважаю в РоSSийской Федерации. Таких как Лия Ахеджакова, например. Я также считаю достойным поступок еще одной роSSийской актрисы – Чулпан Хаматовой. На демонстрации в поддержку Украины сейчас она сказала: "Моя вина, моя вина, что я не смотрела телевизор, что сделали с моей страной". Я считаю, что это достойно. Она признала. Она говорит: "Я знаю, что мы будем коллективно отвечать", - рассказала Витовская.

"Возможно, вы видели такие флаги белый-синий-белый – новой оппозиционной РоSSии. И они [россияне] выходят часто с нашими украинцами и приобщаются к протестам против Путина, против роSSийской войны, против агрессора. Они стремятся к изменениям в РоSSии кардинальным. Вот с такими людьми Украина в будущем должна иметь диалог, потому что соседи не изменятся", - также добавила она.

Фото: instagram.com/vitovskavantsa

Актриса считает, что РоSSии как имперского государства не должно существовать, вместо нее должна появиться адекватная демократическая страна, которая будет уважать своих соседей и признавать их независимость.

"Я не верю, что РоSSия может сохраниться, они могут перекроиться. Им придется распасться. В каких конгломератах они останутся – это уже вопрос другой. Как сказала Оксана Забужко о Москве: "мы тебя породили – мы тебя и отпоем". Это означает, что империи не должно быть, должно быть адекватное государство. Если они останутся в больших границах – все равно это должно быть адекватное демократическое государство", - подытожила свое мнение Ирма.


Любовь Блажко, Апостроф





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