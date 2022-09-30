"Одразу стали допомагати ЗСУ": Тарабарова назвала українських зірок, які вразили її після вторгнення рф

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова зізналася, що пишається деякими артистами, які нарешті зрозуміли, що треба підтримувати українських захисників.

Співачка Світлана Тарабарова зараз, як і більшість її колег із шоу-бізнесу, дає благодійні концерти для ЗСУ. Артистка розповіла в інтерв'ю "24 каналу", що відчуває, виступаючи перед українськими військовими і ким захоплюється. Зокрема, вона назвала українських знаменитостей, які її приємно здивували після початку вторгнення Росії в Україну.

Співачка Світлана Тарабарова зізналася, що пишається всіма артистами, які нарешті зрозуміли, що треба підтримувати українських захисників. Що їм потрібна підтримка, мотивація, слова подяки, обійми та такі концерти дуже важливі для підняття бойового духу. Але є чоловіки серед її зіркових колег, які її здивували більше за інших.

"Поки що тільки позитивні емоції та гордість за наших артистів. Багато людей з перших днів війни одразу стали допомагати ЗСУ. Найбільше вразили чоловіки, які могли виїхати, але взяли зброю та одягли форму - Ярмак, Коля Серга, Женя Галич, "Антитела", Андрій Хливнюк, Фагот, Ахтем Сеітаблаєв, Олег Сенцов. Цей список значно довший, і я перепрошую тих, кого не згадала, але знайте, що вся країна пишається вами", - зазначила Світлана Тарабарова.

Також вона згадала Юрія Горбунова, Пікалова, Кошового, які за можливості могли "звалити" залишилися тут і постійно виступають для військових.


Александра Павленко, politeka.net





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