Приходько не може співати, артистка назвала причину: "Дуже страшна ілюзія..."

Співачка Анастасія Приходько мала стати обличчям телеканалу "Україна" і вперше з'явитися на екрані як телеведуча ток-шоу, проте війна поламала всі її плани.

Співачка Анастасія Приходько зізналася, що на неї чекала кар'єра на телеканалі "Україна", все вже було вирішено, але вторгнення повністю зламало її грандіозні плани. Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .

"24 лютого ми мали підписувати контракт з телеканалом "Україна". Я мала стати ведучою шоу "Вікриття". Це ток-шоу, куди приходили гості і мали зрозуміти з історії людини, хто бреше, хто не бреше. Я пройшла все етапи кастингу, мені сказали, що я дуже підходжу під формат. Потім уже під мене підбирали ведучого. Їм мав стати Павло Костіцин", - сказала Анастасія Приходько.

У артистки були заплановані і зйомки у серіалі, роль у якому писали спеціально під неї, а також в інших проектах. Правда були й ті, в яких вона відмовилася брати участь, адже там були люди, які працювали з росією.

Крім того, до війни Анастасія Приходько підписала контракт з українським лейблом, щоб відновити музичну кар'єру, проте зараз вона не має бажання співати.

"Мені важко співати. У мене не те, що депресивний стан, я просто не хочу розпорошувати свою енергію, себе на щось інше, ніж на концентрацію того, що відбувається в країні. Я не хочу дурити себе, що життя продовжується, що все буде так, як буде, що можна співати далі і жити, як ти жив до цього. Це ілюзія. Дуже страшна ілюзія", - зізналася вона.

