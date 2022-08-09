Приходько не може співати, артистка назвала причину: "Дуже страшна ілюзія..."

Приходько не може співати, артистка назвала причину: "Дуже страшна ілюзія..."

Співачка Анастасія Приходько мала стати обличчям телеканалу "Україна" і вперше з'явитися на екрані як телеведуча ток-шоу, проте війна поламала всі її плани.

Співачка Анастасія Приходько зізналася, що на неї чекала кар'єра на телеканалі "Україна", все вже було вирішено, але вторгнення повністю зламало її грандіозні плани. Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .

"24 лютого ми мали підписувати контракт з телеканалом "Україна". Я мала стати ведучою шоу "Вікриття". Це ток-шоу, куди приходили гості і мали зрозуміти з історії людини, хто бреше, хто не бреше. Я пройшла все етапи кастингу, мені сказали, що я дуже підходжу під формат. Потім уже під мене підбирали ведучого. Їм мав стати Павло Костіцин", - сказала Анастасія Приходько.

У артистки були заплановані і зйомки у серіалі, роль у якому писали спеціально під неї, а також в інших проектах. Правда були й ті, в яких вона відмовилася брати участь, адже там були люди, які працювали з росією.

Анастасія Приходько

Крім того, до війни Анастасія Приходько підписала контракт з українським лейблом, щоб відновити музичну кар'єру, проте зараз вона не має бажання співати.

"Мені важко співати. У мене не те, що депресивний стан, я просто не хочу розпорошувати свою енергію, себе на щось інше, ніж на концентрацію того, що відбувається в країні. Я не хочу дурити себе, що життя продовжується, що все буде так, як буде, що можна співати далі і жити, як ти жив до цього. Це ілюзія. Дуже страшна ілюзія", - зізналася вона.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."
Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до УкраїниВдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України
"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше
У Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv StageУ Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage
Українка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадкуУкраїнка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадку
Блок рекламы


Похожие новости
Ім’я з’явилося ще до вагітності. Віра Кекелія розповіла, як назвала новонародженого синаІм’я з’явилося ще до вагітності. Віра Кекелія розповіла, як назвала новонародженого сина
Кравець із "Квартал 95" засумувала по дому та назвала терміни, коли планує повернутися: "Мені здається, вже треба..."Кравець із "Квартал 95" засумувала по дому та назвала терміни, коли планує повернутися: "Мені здається, вже треба..."
Імунітет не витримав: чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті акторкиІмунітет не витримав: чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті акторки
Життя обов'язково переможе: у мережі показали зворушливі фото з ІрпеняЖиття обов'язково переможе: у мережі показали зворушливі фото з Ірпеня
17-річна дочка Беллуччі у прозорій сукні затьмарила маму на показі: "Моніка може бути спокійна"17-річна дочка Беллуччі у прозорій сукні затьмарила маму на показі: "Моніка може бути спокійна"
Ані Лорак по-великому прогоріла з бізнесом у росії, може втратити все: "На межі краху"Ані Лорак по-великому прогоріла з бізнесом у росії, може втратити все: "На межі краху"
Немає часу на сварки: Потап відповів Насті Приходько за публічні образи під час війни
Білик розповіла, де зараз її екс-чоловік Дікусар, який пішов у ЗСУ: "Не може часто розмовляти"Білик розповіла, де зараз її екс-чоловік Дікусар, який пішов у ЗСУ: "Не може часто розмовляти"
Біда трапилася у Alyona Alyona, артистка поділилася з українцями: "Здається, що..."Біда трапилася у Alyona Alyona, артистка поділилася з українцями: "Здається, що..."
У Львові знесуть кафе, в якому побувала Анджеліна Джолі: Садовий назвав причинуУ Львові знесуть кафе, в якому побувала Анджеліна Джолі: Садовий назвав причину
Последние новости
Подгружаем последние новости