Назвала Україну "фашистською державою": що зірка "Сватів" Тетяна Кравченко думає про війну

Якщо Анна Кошмал, яка зіграла роль Жені Ковальової у популярному серіалі "Свати", ще в перші дні вторгнення засудила РФ і закликала росіян виступати проти війни, то її колега не продемонструвала такої позиції. Російська акторка Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину Будько, після 24 лютого ніяк не висловлювалася про напад РФ на Україну, інформує Апостроф .

Тільки зараз, через кілька місяців, один із режисерів "Сватів" Едуард Радзюкевич у коментарі російським ЗМІ заявив, що йому відома позиція Кравченко щодо війни в нашій країні. Він зазначив, що акторка, яка народилася в Донецьку, не може спокійно спостерігати за тим, як "її рідна країна перетворюється на фашистську державу".

Фото: instagram.com/tatyana.kravchenko_eduardovna

Крім того, Радзюкевич також прокоментував позицію Анни Кошмал: "Зараз вони що завгодно зроблять, щоб засвітитися. Це однозначно якась дешева самореклама. Почали забувати про дівчинку, ось вона про себе нагадує. У нас у всіх же діди воювали у Великій Вітчизняній, так що тут все зрозуміло – дешевий піар та й годі".

Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, виконавиці ролі Валюхи Тетяні Кравченко з 2015 року заборонено в'їзд на територію України. Заборона була накладена через те, що вона підтримала окупацію Донбасу та анексію Криму. Більше того, поки в нашій країні триває повномасштабна війна та гинуть люди, російська акторка продовжує працювати в Москві та гастролювати Росією.

Фото: instagram.com/tatyana.kravchenko_eduardovna

Кравченко народилася у місті Сталіно (Донецьк). Батько Тетяни – Василь Дмитрович Токарєв, помер, коли їй було 3 місяці. Дівчинку виховувала мати – Емілія Іванівна Карлаш та вітчим – Едуард Семенович Яковлєв. Про те, що Едуард Семенович не був рідним батьком, вона дізналася у віці 10 років.

У 1970 році акторка закінчила середню школу №20 у місті Донецьк, після чого подала документи на хімічний факультет Донецького державного університету, проте не пройшла за конкурсом. У 1971 році Тетяна поїхала до Москви вступати до театрального інституту.