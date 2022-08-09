Ім’я з’явилося ще до вагітності. Віра Кекелія розповіла, як назвала новонародженого сина

8 серпня українська співачка та учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія стала мамою вдруге. Вона вже встигла показати фото з новонародженим малюком, а згодом розсекретила його ім’я – батьки назвали сина Матвієм.

За словами виконавиці, ім’я Матвій з’явилося в їхній родині ще задовго до появи другої дитини, на той момент Кекелія навіть не була вагітною. Детальніше про цю неймовірну історію Віра розповіла в програмі "Сніданок з 1+1", інформує Апостроф.

"У нас з Ромою було декілька ситуацій, до нас підходили якісь малі на дитячих майданчиках, коли ми грались з Ванею. І один хлопчик каже: "О, ти ж Матвій, привіт! Як справи?". І ми розуміємо, що малі вперше бачаться, а він Ваню називає Матвієм. Потім ми гуляли, і до нас інша дитина підходить і починає розповідати про якогось Матвія. І чоловік каже: ну готуємось до другої дитини, яку будуть звати Матвій. На той час вагітною я ще не була, але так і вийшло", - поділилася подробицями знаменитість.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Також співачка розповіла, як півторарічний син Іван відреагував на поповнення у родині:

"Старший дуже ревниво ставиться до малого. Ми його попереджали, розповідали задовго, що буде братик. Але я припускаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка. Тож коли ми принесли братика додому - він спочатку зрадів, а потім проявляв емоції. Але я думаю ми разом спрацюємось".

Фото: instagram.com/kekeliavera

Нагадаємо, Віра Кекелія - українська співачка, суперфіналістка вокального шоу "Голос країни-7", учасниця гумористичного проекту "Жіночий Квартал" студії "Квартал 95". Виконавиці 36 років, вона родом із Харкова. Зі своїм чоловіком Романом Дудою познайомилася на проекті "Голос країни", де на той момент брала участь. У 2017 році закохані зіграли весілля. Їхній первісток нз'явився на світ у 2020 році в Києві.


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."
Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до УкраїниВдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України
"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше
У Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv StageУ Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage
Українка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадкуУкраїнка народила у 14 років: у поліції повідомили деталі кричущого випадку
Блок рекламы


Похожие новости
Приходько не може співати, артистка назвала причину: "Дуже страшна ілюзія..."Приходько не може співати, артистка назвала причину: "Дуже страшна ілюзія..."
Цибульська чесно розповіла, як її накриває: "Я в тому стані нічого не можу..."Цибульська чесно розповіла, як її накриває: "Я в тому стані нічого не можу..."
Кравець із "Квартал 95" засумувала по дому та назвала терміни, коли планує повернутися: "Мені здається, вже треба..."Кравець із "Квартал 95" засумувала по дому та назвала терміни, коли планує повернутися: "Мені здається, вже треба..."
"Загадала багато років тому": екс-дружина Потапа Горова розповіла, як побудувати правильні стосунки з дітьми"Загадала багато років тому": екс-дружина Потапа Горова розповіла, як побудувати правильні стосунки з дітьми
Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла про проблеми після народження сина: "Сколіоз, грижа та ще..."Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла про проблеми після народження сина: "Сколіоз, грижа та ще..."
"Ніхто і подумати не міг": екс-дружина Потапа Горова розповіла про свої помилки під час війни"Ніхто і подумати не міг": екс-дружина Потапа Горова розповіла про свої помилки під час війни
Jerry Heil розповіла про настрої європейців, які чують про те, що відбувається в Україні: "На жаль..."Jerry Heil розповіла про настрої європейців, які чують про те, що відбувається в Україні: "На жаль..."
"Не зупиняємось": Саніна з The Hardkiss розповіла, на що витратили кошти з їхніх концертів"Не зупиняємось": Саніна з The Hardkiss розповіла, на що витратили кошти з їхніх концертів
"Привозила сюди російський мир": Полякова розповіла, чому українці соромлять її за кокошник та "шльопки""Привозила сюди російський мир": Полякова розповіла, чому українці соромлять її за кокошник та "шльопки"
Батько підозрюється у вбивстві однорічного сина: "Втік і сховався у лісі"Батько підозрюється у вбивстві однорічного сина: "Втік і сховався у лісі"
Последние новости
Подгружаем последние новости