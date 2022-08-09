Ім’я з’явилося ще до вагітності. Віра Кекелія розповіла, як назвала новонародженого сина

8 серпня українська співачка та учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія стала мамою вдруге. Вона вже встигла показати фото з новонародженим малюком, а згодом розсекретила його ім’я – батьки назвали сина Матвієм.

За словами виконавиці, ім’я Матвій з’явилося в їхній родині ще задовго до появи другої дитини, на той момент Кекелія навіть не була вагітною. Детальніше про цю неймовірну історію Віра розповіла в програмі "Сніданок з 1+1", інформує Апостроф .

"У нас з Ромою було декілька ситуацій, до нас підходили якісь малі на дитячих майданчиках, коли ми грались з Ванею. І один хлопчик каже: "О, ти ж Матвій, привіт! Як справи?". І ми розуміємо, що малі вперше бачаться, а він Ваню називає Матвієм. Потім ми гуляли, і до нас інша дитина підходить і починає розповідати про якогось Матвія. І чоловік каже: ну готуємось до другої дитини, яку будуть звати Матвій. На той час вагітною я ще не була, але так і вийшло", - поділилася подробицями знаменитість.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Також співачка розповіла, як півторарічний син Іван відреагував на поповнення у родині:

"Старший дуже ревниво ставиться до малого. Ми його попереджали, розповідали задовго, що буде братик. Але я припускаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка. Тож коли ми принесли братика додому - він спочатку зрадів, а потім проявляв емоції. Але я думаю ми разом спрацюємось".

Фото: instagram.com/kekeliavera

Нагадаємо, Віра Кекелія - українська співачка, суперфіналістка вокального шоу "Голос країни-7", учасниця гумористичного проекту "Жіночий Квартал" студії "Квартал 95". Виконавиці 36 років, вона родом із Харкова. Зі своїм чоловіком Романом Дудою познайомилася на проекті "Голос країни", де на той момент брала участь. У 2017 році закохані зіграли весілля. Їхній первісток нз'явився на світ у 2020 році в Києві.