Советник президента Украины Владимира Зеленского развелся со своей супругой – звездой сериала "Ранетки" Яниной Студилиной. Экс-супруга Александра Роднянского-младшего отказалась жить с ним в Европе и осталась со своей семьей в РоSSии.

Нападение РоSSии на Украину разрушило много семей. Кто-то потерял близкого человека, а чьи-то отношения не выдержали в столь напряженной обстановке. Распался и брак сына роSSийского кинопродюсера Александра Роднянского — экономиста Александра Роднянского-младшего, который в 2019 году был назначен советником президента Украины.

По словам экс-супруги Роднянского, пара рассталась из-за антивоенной позиции экономиста. Советник президента решил жить в Европе, куда переехал несколько лет назад, а Янина Студилина не захотела бросать работу в РоSSии, своих родителей и друзей.

В комментарии СМИ звезда "Ранеток" отметила:

"Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший муж выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в РоSSии. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья".

У пары есть общая дочь Анна, которая на данный момент живет с мамой в РоSSии.

Александр Роднянский - профессор Кембриджа, доктор экономических наук, с опытом работы в Лондонской школе экономики и Принстонском университете. Как и некоторые его коллеги, он консультирует правительства разных стран. В данный момент он — главный советник по экономике премьер-министра Украины. Эту должность он занимает на общественных началах.

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