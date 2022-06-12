Александр Пономарев насмешил пляжным фото в Одессе: "Наши люди найдут выход из любой ситуации"

александр пономарев

Украинский певец Александр Пономарев поделился забавным снимком с одного из одесских пляжей.

На своей странице в Instagram артист показал, как сейчас приходится выкручиваться отдыхающим в городе.

Так, прямо на побережье военные соорудили укрытие из мешков с песком, а местные его уже "освоили", кто-то постелил там полотенце и загорает в купальнике.

"Разве кто-то сможет нас победить ? Фото из Одессы ?", - написал Пономарев под фотографией.

Поклонники в комментариях смеются и соглашаются с тем, что украинцы непобедимы:

"Извините, у меня первая мысль была, что это вы";

"О..... И правильно, несокрушимая Украина";

"Украинцев никогда не победить. Все будет Украина";

"И ко всему украинцы приспособятся";

"Реально смешно, наши люди найдут выход из любой ситуации";

"Спряталась от оккупантов ?".
Александр Пономарев также показал интересное видео из другого уголка Украины - в Харькове владелец сгоревшей шашлычной не падает духом и на фоне развалин устроил пир для компании ребят.


Тарас Галушко, politeka.net





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