Александр Пономарев насмешил пляжным фото в Одессе: "Наши люди найдут выход из любой ситуации"
Украинский певец Александр Пономарев поделился забавным снимком с одного из одесских пляжей.
На своей странице в Instagram артист показал, как сейчас приходится выкручиваться отдыхающим в городе.
Так, прямо на побережье военные соорудили укрытие из мешков с песком, а местные его уже "освоили", кто-то постелил там полотенце и загорает в купальнике.
"Разве кто-то сможет нас победить ? Фото из Одессы ?", - написал Пономарев под фотографией.
Поклонники в комментариях смеются и соглашаются с тем, что украинцы непобедимы:
"Извините, у меня первая мысль была, что это вы";
"О..... И правильно, несокрушимая Украина";
"Украинцев никогда не победить. Все будет Украина";
"И ко всему украинцы приспособятся";
"Реально смешно, наши люди найдут выход из любой ситуации";