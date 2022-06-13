Опасные пробы воды в Украине пока фиксируются только в одном регионе

Беспокойство могут вызвать только оккупированные территории, информирует ZN.ua.

Опасные пробы воды в Украине пока фиксируются только в одном регионе
© Государственное агентство водных ресурсов

По результатам эпидемического надзора и мониторинга окружающей среды в Украине о рисках распространения инфекционных заболеваний можно говорить только в отношении Мариуполя. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, кроме обследования людей, в Украине также систематически исследуются объекты окружающей среды. В частности, в период с 1 июня сделано почти 100 проб пресной воды, 9 проб морской и 80 проб сточной воды.

Во всех случаях опасных для жизни подвидов холерных вибрионов обнаружено не было.

В то же время, достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя, где риски распространения инфекционных заболеваний возрастают.

Так, в Мариуполе происходит смешение канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры.

Напомним, ранее оккупанты начали распространять фейковые сообщения о найденных в районе Скадовска заброшенных захоронениях сибирской язвы. И что украинские власти якобы игнорировали угрозу жителям, подвергая их риску массовых заболеваний.

Эту информацию опроверг первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, информация о заброшенном захоронении сибирской язвы на Херсонщине не соответствует действительности, а все эпизоотически опасные пункты в области были отработаны, локализованы и законсервированы, если в этом была необходимость.

«Эта информация не соответствует действительности, как, впрочем, и всегда. Самое меньшее ежеквартально эти пункты осматривались, о чем составлялся соответствующий отчет», - подчеркнул Соболевский.

«Поэтому если эти дикари не будут ковыряться в этих локациях, угрозы для населения не будет», - отметил он.

«По эпидемии, она сейчас в области одна – это оккупационный контингент РоSSии. К счастью, ВСУ с этой болезнью умеет успешно справляться», – подчеркнул также первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Напомним, что сообщение о якобы угрозе сибирской язвы и опасных скотомогильниках распространялось в Херсонской области десятилетиями. Этому была посвящена не одна публикация в СМИ, в частности - центральных.

Так, например, еще в начале 2000-х херсонские зеленые сообщали, что в Голопристанском районе находится 12 опасных скотомогильников. В частности, в Железном Порту находится скотомогильник, в котором в 1951 году были похоронены животные, погибшие от сибирской язвы. Место захоронения забетонировано в виде саркофага.

На снимках (сделанные 11 апреля 2013 корреспондентом «Голоса Украины»): скотомогильник в Скадовске.

По данным Минздрава Украины по всей территории Украины насчитывается около 14 тысяч очагов возникновения сибирской язвы и соответствующие могильники, где больной скот был похоронен. Эти места эпидемиологически опасны в отношении сибирской язвы.

О том, проверяет ли кто-то сейчас состояние скотомогильников в интервью ZN.UA, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин , с которым пообщалась Алла Котляр.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





Интересные новости
Олег Винник серьезно болен и находится в ГерманииОлег Винник серьезно болен и находится в Германии
Еще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах ДонбассаЕще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах Донбасса
Выпускница из Харькова в нарядном платье показала, что "русский мир" сделал с ее школой: фотоВыпускница из Харькова в нарядном платье показала, что "русский мир" сделал с ее школой: фото
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всегоВ Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всего
Netflix показал тизер 2 сезона "Игры в кальмара": когда выйдет продолжениеNetflix показал тизер 2 сезона "Игры в кальмара": когда выйдет продолжение
Юная дочь Моники Беллуччи с новой прической превзошла маму на съемке: "Здесь можно только позавидовать"Юная дочь Моники Беллуччи с новой прической превзошла маму на съемке: "Здесь можно только позавидовать"
Клятвы верности и жаркие танцы: Бритни Спирс показала кадры своей роскошной свадьбыКлятвы верности и жаркие танцы: Бритни Спирс показала кадры своей роскошной свадьбы
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускниковБыло ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников
Ирма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в УкраинеИрма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в Украине
Украине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручнуюУкраине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручную
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Маша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в УкраинеМаша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости