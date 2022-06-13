Опасные пробы воды в Украине пока фиксируются только в одном регионе

По результатам эпидемического надзора и мониторинга окружающей среды в Украине о рисках распространения инфекционных заболеваний можно говорить только в отношении Мариуполя. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, кроме обследования людей, в Украине также систематически исследуются объекты окружающей среды. В частности, в период с 1 июня сделано почти 100 проб пресной воды, 9 проб морской и 80 проб сточной воды.

Во всех случаях опасных для жизни подвидов холерных вибрионов обнаружено не было.

В то же время, достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя, где риски распространения инфекционных заболеваний возрастают.

Так, в Мариуполе происходит смешение канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры.

Напомним, ранее оккупанты начали распространять фейковые сообщения о найденных в районе Скадовска заброшенных захоронениях сибирской язвы. И что украинские власти якобы игнорировали угрозу жителям, подвергая их риску массовых заболеваний.

Эту информацию опроверг первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, информация о заброшенном захоронении сибирской язвы на Херсонщине не соответствует действительности, а все эпизоотически опасные пункты в области были отработаны, локализованы и законсервированы, если в этом была необходимость.

«Эта информация не соответствует действительности, как, впрочем, и всегда. Самое меньшее ежеквартально эти пункты осматривались, о чем составлялся соответствующий отчет», - подчеркнул Соболевский.

«Поэтому если эти дикари не будут ковыряться в этих локациях, угрозы для населения не будет», - отметил он.

«По эпидемии, она сейчас в области одна – это оккупационный контингент РоSSии. К счастью, ВСУ с этой болезнью умеет успешно справляться», – подчеркнул также первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Напомним, что сообщение о якобы угрозе сибирской язвы и опасных скотомогильниках распространялось в Херсонской области десятилетиями. Этому была посвящена не одна публикация в СМИ , в частности - центральных.

Так, например, еще в начале 2000-х херсонские зеленые сообщали, что в Голопристанском районе находится 12 опасных скотомогильников. В частности, в Железном Порту находится скотомогильник, в котором в 1951 году были похоронены животные, погибшие от сибирской язвы. Место захоронения забетонировано в виде саркофага.

На снимках (сделанные 11 апреля 2013 корреспондентом «Голоса Украины»): скотомогильник в Скадовске.

По данным Минздрава Украины по всей территории Украины насчитывается около 14 тысяч очагов возникновения сибирской язвы и соответствующие могильники, где больной скот был похоронен. Эти места эпидемиологически опасны в отношении сибирской язвы.