"Розжерлася": кума Дзідзьо Цибульська зізналася, як ставиться до своєї фігури

Оля Цибульська

Син куми Дзідзьо Олі Цибульської здивував словами про вагу мами.

Як пише Politeka.net, після зауваження сина Цибульської довелося прокоментувати, як вона ставиться до своєї фігури.

Співачка знімала сторіз зі своїм сином Нестором, позуючи в купальнику, коли хлопчик несподівано звернув увагу на її фігуру.

"Ма, може сядеш на дієту? А то вже...», - поцікавився Нестор, пошарпавши маму за боки.

Після цього шанувальники поцікавилися, чи соромиться Цибульська своєї фігури.

"Я не соромлюся! Я просто сказала своєму тілу, і мій син сказав моєму тілу, що я розжерлася. Подивилася фотки, де я красива і струнка і захотілося назад. Так що треба якось брати себе в руки і не заїдати стрес...а заливати", - пожартувала Цибульська. У цей момент вона поливала зі шланга зелень.

У бесіді з шанувальниками співачка також зізналася, що всіма силами не дає своєму «даху поїхати» на тлі всього жаху в країні.

"Тому що якщо вона поїде-фінал один. Фіаско. А коли ти тримаєшся – варіантів мільйон. Вони не прості. Але точно є", - написала Цибульська.


Дарья Волкова, politeka.net





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