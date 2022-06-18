"Потому что Украина победила": кума Дзидзьо Цибульская высказалась о переносе Евровидения в Британию

Известная певица высказала свое мнение относительно идеи переноса конкурса "Евровидение-2023".

Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Оля не сдержалась и записала в сторис видео в котором высказала свое возмущение идеи перенести "Евровидение-2023" в Великобританию.

По словам Оли, Украина победила на конкурсе в Италии в 2022 году, поэтому по праву должна принимать конкурс у себя в следующем году. Также в своих сторис звезда призвала европейских лидеров поскорее передать в Украину обещанное вооружение.