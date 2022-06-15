Мисс Украина Вселенная: как выглядит новая королева красоты

Несмотря на войну в Украине прошел конкурс "Мисс Украина Вселенная", однако не было ни громкого шоу, ни зрителей в зале. Новой королевой красоты, которой свою корону передаст Анна Неплях, стала 28-летний психолог Виктория Апанасенко.

Отмечается, что комитет выбирал королеву красоты по ее деятельности во время войны. Насколько она поддерживает свою страну, помогает информационно или волонтерит. И самой активной из всех, оказалась уроженка Чернигова.

Виктория Апанасенко – психолог и модель. Она активно ведет социальные сети и в Инстаграм на нее подписаны более 188 тысяч фолловеров. В личном аккаунте до войны девушка публиковала фото с путешествий, фотосъемок, а после полномасштабного вторжения стала освещать ужасные события, которые происходят на территории ее страны. Она не только показывает фото преступлений роSSийских оккупантов, но и собирает и доставляет гуманитарную помощь, а также готовит на благотворительной кухне.

"Мисс Украина Вселенная" может похвастаться кукольной внешностью, длинными белокурыми волосами, пухлыми губами (не исключено, что это филлеры), точеной челюстью, аккуратным носиком и большими выразительными глазами.

"Бойся своих желаний, они имеют свойства сбываться. Когда мне позвонили и сказали, что я буду представлять Украину на "Мисс Вселенная", я была волонтером в ресторане и мыла пол. Мой шок было сложно передать словами", - отметила новая королева красоты.

Напомним, “Мисс Польша“ в купальнике произвела фурор в Сети.