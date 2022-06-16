В Ирпене людей поселили в вагонах: как выглядит жилье с душами и барбекю

В городе Ирпень Киевской области, который сильно пострадал от роSSийских оккупантов, Укрзализныця открыла "Железный городок" - комплекс для временного проживания оставшихся без жилья жителей города.

Об этом сообщается на Facebook-странице Укрзализныци, информирует Апостроф .

"Железный городок" – это 5 новых вагонов-купе с кондиционерами и санузлами, отдельным вагоном-рестораном и вагоном с душевыми комнатами. Также на территории обустроена детская и спортивная площадки, барбекю-зона с беседками и установлен Starlink для высокоскоростного интернет-соединения", - сказано в сообщении.

Для его жителей обеспечивается бесплатное трехразовое питание. Также они могут пользоваться предоставленными велосипедами и библиотекой украинских издательств.

"Железный городок", который расположен на улице Центральной, рассчитан на проживание 25 семей.