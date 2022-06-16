В Ирпене людей поселили в вагонах: как выглядит жилье с душами и барбекю

В городе Ирпень Киевской области, который сильно пострадал от роSSийских оккупантов, Укрзализныця открыла "Железный городок" - комплекс для временного проживания оставшихся без жилья жителей города.

Об этом сообщается на Facebook-странице Укрзализныци, информирует Апостроф.

"Железный городок" – это 5 новых вагонов-купе с кондиционерами и санузлами, отдельным вагоном-рестораном и вагоном с душевыми комнатами. Также на территории обустроена детская и спортивная площадки, барбекю-зона с беседками и установлен Starlink для высокоскоростного интернет-соединения", - сказано в сообщении.

Для его жителей обеспечивается бесплатное трехразовое питание. Также они могут пользоваться предоставленными велосипедами и библиотекой украинских издательств.

"Железный городок", который расположен на улице Центральной, рассчитан на проживание 25 семей.


Лена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Блок рекламы


Похожие новости
Мисс Украина Вселенная: как выглядит новая королева красотыМисс Украина Вселенная: как выглядит новая королева красоты
Могилевская растрогала клипом "Я вдома", снятым в разрушенных оккупантами Буче и Ирпене
Взял деньги за эвакуацию, но бросил людей под обстрелами: на Киевщине разоблачили мошенникаВзял деньги за эвакуацию, но бросил людей под обстрелами: на Киевщине разоблачили мошенника
Кароль, уехав из страны, собрала на улицах Европы сотни людей: "С Украиной в сердце"Кароль, уехав из страны, собрала на улицах Европы сотни людей: "С Украиной в сердце"
Новое огненное ЧП в украинском отеле: людей спасали через окна, появились кадры и подробностиНовое огненное ЧП в украинском отеле: людей спасали через окна, появились кадры и подробности
Община церкви УПЦ МП в Ирпене вместе с настоятелем перешла в ПЦУОбщина церкви УПЦ МП в Ирпене вместе с настоятелем перешла в ПЦУ
Мне важнее судьба людей: лидер Kalush Orchestra о риске быть дисквалифицированным за призыв помочь МариуполюМне важнее судьба людей: лидер Kalush Orchestra о риске быть дисквалифицированным за призыв помочь Мариуполю
Kalush Orchestra сняли клип для "Евровидения-2022" в разбомбленном ИрпенеKalush Orchestra сняли клип для "Евровидения-2022" в разбомбленном Ирпене
В Бородянке откроют модульный временный городок для людей, лишившихся жильяВ Бородянке откроют модульный временный городок для людей, лишившихся жилья
В Ирпене начал работу первый палаточный городок для потерявших жилье людейВ Ирпене начал работу первый палаточный городок для потерявших жилье людей
Последние новости
Подгружаем последние новости