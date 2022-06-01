Мисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красоты

Обладательницей титула "Мисс мира Австралия 2022" стала роскошная блондинка Кристен Райт. Девушка учится на факультете биомедицинской инженерии, а также является инструктором по дайвингу.

Пухлые щечки и нос картошкой: “Мисс мира Австралия 2022“ удивила внешностью

Финал конкурса состоялся 29 апреля 2022 года. Кристен Райт завоевала заветную корону, обойдя 24 конкурентки. В декабре блондинка представит Австралию на конкурсе "Мисс мира".

Девушка может похвастаться отличной спортивной фигурой и подтянутой кожей. Стоит отметить, что Кристен не отличается стандартной красотой – у нее пухлые щечки и нос картошкой. Но при этом ровные черты лица, пухлые губы, широкая белоснежная улыбка и выразительные зеленые глаза.

Пухлые щечки и нос картошкой: “Мисс мира Австралия 2022“ удивила внешностью

Молодая девушка не стесняется предстать перед своими подписчиками совершенно без макияжа и прически. Также она не любит яркий макияж и предпочитает наносить минимум мейкапа. Зачастую она укладывает брови, красит ресницы, подчеркивает скулы румянами, а красоту кожи праймером.

Пухлые щечки и нос картошкой: “Мисс мира Австралия 2022“ удивила внешностью

Пухлые щечки и нос картошкой: “Мисс мира Австралия 2022“ удивила внешностью

"Мисс мира Австралия" активно ведет свой аккаунт в Инстаграм, где публикует кадры из фотосессий, рассказывает о своей работе в качестве королевы красоты и увлечениях, главным из которых является дайвинг.

Пухлые щечки и нос картошкой: “Мисс мира Австралия 2022“ удивила внешностью

Напомним, мы показывали, как выглядит самая красивая полька в реальной жизни - “Мисс Польша 2022“ без макияжа.


Анастасия Березовская, Тудей

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