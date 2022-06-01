"Не дай Бог приснится такая": в оккупированном Крыму выбрали "королеву красоты", в сети бурное обсуждение
В конце мая, в оккупированном Севастополе состоялся конкурс красоты, в ходе которого определились с четырьмя "Королевами красоты– Крым Весна 2022" в разных возрастных категориях.
Однако больше всего вопросов среди пользователей сети вызвала обладательница титула "Миссис Королева Красоты" Ольга Валеева.
У Ольги хорошо видно, что подколоты губы, а также ее тело украшает множество татуировок: на груди, ноге и полностью "забита" одна рука.
"Пойду глаза с хлоркой помою. Даже слезы пошли от такой "красоты"
"Везде в конкурсах красоты идёт жосткий отбор девушек без пластики и косметических уколов. Но на расии выберут фриков только. Какая страна, такие и красавицы"
"Тату на груди издалека выглядит, как волосы"
"Это Галустян после смены пола?"
"На деда моего похожа"
"Господи не дай бог приснится такая"
"Какой-то некраЬивый мальчик. Сбросьте его со скалы", - кооментируют пользователи сети.