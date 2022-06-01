"Не дай Бог приснится такая": в оккупированном Крыму выбрали "королеву красоты", в сети бурное обсуждение

"Не дай Бог приснится такая": в оккупированном Крыму выбрали "королеву красоты", в сети бурное обсуждение

В конце мая, в оккупированном Севастополе состоялся конкурс красоты, в ходе которого определились с четырьмя "Королевами красоты– Крым Весна 2022" в разных возрастных категориях.

Однако больше всего вопросов среди пользователей сети вызвала обладательница титула "Миссис Королева Красоты" Ольга Валеева.

В сети началось бурное обсуждение "Миссис Королева Красоты", а особенно ее внешности, которая весьма необычная.

У Ольги хорошо видно, что подколоты губы, а также ее тело украшает множество татуировок: на груди, ноге и полностью "забита" одна рука.

"Пойду глаза с хлоркой помою. Даже слезы пошли от такой "красоты"

"Везде в конкурсах красоты идёт жосткий отбор девушек без пластики и косметических уколов. Но на расии выберут фриков только. Какая страна, такие и красавицы"

"Тату на груди издалека выглядит, как волосы"

"Это Галустян после смены пола?"

"На деда моего похожа"

"Господи не дай бог приснится такая"

"Какой-то некраЬивый мальчик. Сбросьте его со скалы", - кооментируют пользователи сети.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ирина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под КиевомИрина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под Киевом
"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии
"Она неадекватная": дочь Снежаны Егоровой рассказала, как писала скандальной матери из подвала"Она неадекватная": дочь Снежаны Егоровой рассказала, как писала скандальной матери из подвала
Джоан Роулинг выложила в открытый доступ "Гарри Поттера" на украинском языкеДжоан Роулинг выложила в открытый доступ "Гарри Поттера" на украинском языке
Муж Тони Матвиенко Мирзоян разоткровенничался о трехмесячной разлуке с женой: "Думал, и двери в джипе сломает"Муж Тони Матвиенко Мирзоян разоткровенничался о трехмесячной разлуке с женой: "Думал, и двери в джипе сломает"
Блок рекламы


Похожие новости
"Вот такие теплые встречи": Ребрик в платье-вышиванке посетила места своего детства"Вот такие теплые встречи": Ребрик в платье-вышиванке посетила места своего детства
Фагот из ТНМК посетил разбомбленный Харьков и рассказал об увиденном: "В мусорке ноги лежат..."Фагот из ТНМК посетил разбомбленный Харьков и рассказал об увиденном: "В мусорке ноги лежат..."
"Шоуменам законы не писаны": Горбунова распекли в сети за пересечение границы"Шоуменам законы не писаны": Горбунова распекли в сети за пересечение границы
Погиб в городе Ирпень: в сети появилась петиция с просьбой посмертно наградить актера Пашу ЛиПогиб в городе Ирпень: в сети появилась петиция с просьбой посмертно наградить актера Пашу Ли
Тысяча и одна сказка: уже 830 аудиорассказов для украинских малышей появились в свободном доступе в сетиТысяча и одна сказка: уже 830 аудиорассказов для украинских малышей появились в свободном доступе в сети
"Леся негодяйка!": Никитюк похвасталась своей "находкой" и вызвавала бурную реакцию в сети"Леся негодяйка!": Никитюк похвасталась своей "находкой" и вызвавала бурную реакцию в сети
Никитюк резко отреагировала на попытки блокировать ее фото в сети: "Смотрите, еще трое..."Никитюк резко отреагировала на попытки блокировать ее фото в сети: "Смотрите, еще трое..."
В боях с рашистами погиб известный бард: в сети волна скорбиВ боях с рашистами погиб известный бард: в сети волна скорби
«Макса больше нет»: оборвалась жизнь знаменитого днепровца, в Сети волна скорби«Макса больше нет»: оборвалась жизнь знаменитого днепровца, в Сети волна скорби
Перед отъездом посетила детский дом: Анджелина Джоли покинула УкраинуПеред отъездом посетила детский дом: Анджелина Джоли покинула Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости