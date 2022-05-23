Погиб в городе Ирпень: в сети появилась петиция с просьбой посмертно наградить актера Пашу Ли

Известный украинский актер Паша Ли трагически погиб от обстрелов роSSийских оккупантов. 33-летний артист добровольно вступил в ряды терробороны ВСУ 1 марта, но через пять дней погиб во время бомбардировки Ирпеня. 6 марта он помогал эвакуироваться мирным жителям из города.

В сети появилась петиция с просьбой посмертно наградить Ли заслуженным званием Героя Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОП, информирует Апостроф .

Фото: president.gov.ua

”Прошу Призедента наградить Павла Ли посмертно заслуженным званием Героя Украины, погибшего в городе Ирпень Киевской области при исполнении помощи людям во время войны с оккупантами 6 марта 2022 года” , - говорится в тексте петиции, инициатором которой выступил Бондаренко Алексей Сергеевич. Указана дата обнародования – 19 мая.

За несколько дней петицию уже успело подписать 312 человек, всего необходимо собрать 25000 голосов.

Фото: president.gov.ua

Паша Ли (Павел Романович Ли) родился 10 июля 1988 в Евпатории. Играл в Киевском театре "Колесо", снимался в кино и рекламе. Самые известные фильмы с его участием - "Штольня", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников", "Провинциал", "Мирный-21".

Широкую известность получил благодаря украинской версии шоу "Фабрика звезд-3". После участия в вокальном проекте под продюсерством Игоря Гончаренко появился проект Паша Ли. Он исполнял такие песни, как "Я тебя рисую", "Лебединая", "Пошли со мной" и "Твое сердце".

Фото: instagram.com/pashaleeofficial

За день до смерти Паша Ли опубликовал оптимистический пост в соцсетях, в котором написал: "За последние 48 часов есть возможность сесть, и фотографию сбросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина! Мы работаем!".

Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Вскоре певица Камалия сообщила подробности гибели актера:

"Мой модератор Дима получил тяжелые ранения в живот, спину, пуля прошла навылет, обе ноги! Вместе с Пашей Ли они служили в одном батальоне. Оба были тяжело ранены во время эвакуации людей и детей из горящего дома в городе Ирпень. Они сняли свои бронежилеты и ими прикрывали детей от шаров роSSийских орков. Все 9 детей спасены! К сожалению, Пашу Ли не удалось спасти... Слава нашим украинским героям" , - написала исполнительница.

Фото: instagram.com/pashaleeofficial