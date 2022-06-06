Победительница "Холостяка" Ульянова появилась с букетом в праздничном наряде: "Угадайте, кто невеста..."

даша ульянова

Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, победительница "Холостяка" с Максом Михайлюком, показала праздничное фото.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, получившая звание мастер спорта по гимнастике. Девушка решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком, но паре не удалось построить отношения после проекта. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Даша поделилась ярким фото.

На снимке Даша была в праздничном наряде и с букетом в руках. Рядом с Ульяновой стояла еще одна девушка.

"Угадайте, кто невеста", - написала Ульянова.

Даша Ульянова

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Та, у которой кольцо на пальце", "Какие вы...", "Даша, когда уже вы будете невестой", "Свадьба у девушки, с которой вы на фото".


Артём Батечко, politeka.net





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