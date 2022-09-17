"Могла б зараз за кордоном…": Ульянова з "Холостяка" жорстко присоромила хейтерів, фото

Відома блогерка Даша Ульянова показала нову фотосесію з Києва та жорстко відповіла хейтерам.

Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася результатами нової фотосесії, яку влаштувала посеред Києва, та звернулася до шанувальників та хейтерів.

Як видно, на нових фотографіях Даша відображена в цікавих позах та незвичайному образі. Перед камерою вона з'явилася в асиметричній спідниці джинсовій і світлій футболці, поверх якої накинула коротку рожеву курточку. Доповнюють образ модні бежеві босоніжки та невелика сумочка, волосся дівчини зібране у високий хвіст, а на її обличчі елегантний макіяж.

У підписі до фотографій Ульянова написала: "Це я могла б зараз ходити за кордоном, за версією хейтерських шаболд, які пишуть, що я збираю собі на відпочинок. Але ні, це наш прекрасний Київ, а я крокую в щасливе майбутнє, де ми з вами вже зібрали близько 150К гривень на бавовну".