"Дарує впевненість": переможниця "Холостяка" Ульянова поділилася секретом ідеальної посмішки

Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова поділилася милим фото та розповіла про секрет сяючої усмішки.

Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним кадром із ванної кімнати, а у підписі до нього розкрила секрет своєї сяючої посмішки.

На новій фотографії Даша знята у ванній, вона грайливо позує фотографу, тримаючи в руці модну зубну щітку. Перед камерою вона з'явилася в чорних штанах і світлій кофтині з мармуровим візерунком. Її розкішне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і та сама промениста усмішка.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Хороша здорова усмішка завжди була моєю мрією. Вона дарує впевненість у собі, а це особливий стан. Я чітко вирішила, що відкладати турботу про свою красу та здоров'я не варто. Адже коли, як не в складні часи" дбати про себе та близьких? Я щаслива, що для багатьох дівчат стала прикладом та мотивацією. Тому зараз хочу зробити ще одну корисну рекомендацію від себе особисто та провідних стоматологів світу”.