Заплакана Булітко з "Дизель шоу" поділилася сумною звісткою: "У моєму рідному..."

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка народилася в Запоріжжі, не стримала емоцій після чергового обстрілу її рідного міста.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну гумористка активно вела війну на інформаційному фронті, розповідаючи про звірства російської армії в нашій країні. Через це її обліковий запис у соцмережах заблокували, й лише наприкінці серпня Булітко вдалося повернутися з бану.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила своє фото зі сльозами на очах та поділилася сумною звісткою.

"У моєму рідному Запоріжжі знову вибухи", — повідомила Вікторія.

Булітко також показала фото своєї кішки Касі та написала: Коли вже цих агресорів угомонять? Сцуки! Не дають жити спокійно мирній Україні".

Згідно з офіційними даними, в ніч на 25 вересня в Запоріжжі ворожі ракети потрапили до кількох районів і до села, розташованого біля обласного центру. Є інформація про трьох поранених.

Відзначимо, поки Булітко щиро переживає за Україну, її колишні колеги по "Дизель шоу" Сергій Писаренко та Євген Нікішин продовжують заробляти криваві рублі, виступаючи для росіян.

Обоє акторів родом з росії, але активно працювали в Україні. Раніше керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповідав, що після широкомасштабного вторгнення Писаренко з родиною залишився в Україні і продовжував виступати в складі "Дизель шоу", а Нікішин поїхав до своєї родини в рф.