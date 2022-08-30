"Не соромно": Булітко з "Дизель шоу" засвітилася в несподіваній компанії та розповіла про свою невдачу

Виктория Булитко

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка лише кілька днів тому змогла відновити свої сторінки в соцмережах та повернутися до шанувальників, здивувала новою "пригодою".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як зазнала невдачі під час зустрічі з 11-річною чемпіонкою з шахів, яка активно допомагає українським захисникам.

"Двічі. Двічі програла в шашки цій тендітній дівчинці ? Але не соромно, бо Валерія Єжова — чемпіонка світу! Але найголовніше — вона збирає кошти на допомогу нашим військовим. У свої 11 років вона загалом зібрала вже майже 100 тисяч гривень! 30 тисяч передала нашому благодійному «Дизель Фонду». Це просто щось приголомшливе", — розповіла Булітко.

Артистка особисто звернулася до юної чемпіонки, а також до всіх шанувальників.

"Лєро, ти неймовірна!?Дуже рада була бачити тебе на нашому першому благодійному концерті «Дизель Шоу». Вражена нашими дітьми та впевнена: з такою підтримкою наша перемога вже зовсім близько! Допомагайте і ви", — наголосила Вікторія.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку: "Наші дітки найкращі))", "Дуже раді вас бачити!!! Дякуємо за все,що ви робите . Привіт всьому дизелю!", "Браво, дуже радий, що Україна не перестає дивувати", "Вікуся, тренуватися треба, проти чемпіонки куди преш".


Тарас Галушко, politeka.net





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