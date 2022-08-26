Скандал із "Дизель Студіо" та Мішиною закінчився, актриса поділилася деталями: "Це було не вибачення..."

Актриса Ксенія Мішина зізналася, що так і не почула особистих вибачень від Бланара, а лише побачила у соцмережах звернення до збирального образу жінки.

Влітку 2022 року режисер Микола Федосенков заявив, що "Дизель студіо" йому не виплатили зарплату. Це викликало хвилю обурення на адресу гумористичної студії. За Федосенкова заступилася його давня подруга, актриса Ксенія Мішина.

Після цього з нею почав публічно скандалити шеф-редактор шоу Олексій Бланар, який назвав її "політичною хвойдою". В інтерв'ю для YouTube-каналу "Люкс ФМ" актриса розповіла, чим закінчився скандал.

Актриса зізналася, що так і не почула особистих вибачень від Бланара, а лише побачила у соцмережах звернення до збирального образу жінки.

"Я вважаю, що це було не вибаченням. Я вважаю, що це було ще більше поринути в це г*вно, яке вони наробили. Як писати гидоти, то вони писали поряд з моїм ім'ям. А як вибачитися, то вибачаються перед "жінкою" ", - наголосила Ксенія Мішина .

Раніше Ксенія Мішина розповідала, що особисту ворожість до неї Бланар почав відчувати ще кілька років тому, коли вона перемогла у шоу "Танці зі зірками". Коли вона виграла це шоу, "Дизель студіо" дуже тяжко пережили її перемогу. Потім це була "Холостячка" з дуже великими рейтингами, і їх це теж не влаштувало, не сподобалося.