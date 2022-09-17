Блондинка з "Жіночого кварталу" з розкішним букетом у руках поділилася щасливими моментами: "З ранку прокидаєшся від..."

Блондинка з "Жіночого кварталу" з розкішним букетом у руках поділилася щасливими моментами: "З ранку прокидаєшся від..."

Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу" зацікавила квітами від невідомого.

26-річна Катерина Нікітіна, котра полюбилася українцям завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її тренування, адже вона дуже любить спорт.

Катерина Нікітіна

Нещодавно у своїх stories Нікітіна продемонструвала, що підняло їй настрій із самого ранку.

Артистка виклала цікавий кадр, на якому позувала з букетом червоних троянд.

«Приємно, коли ти з ранку прокидаєшся від дзвінка кур'єра. Настрій одразу +100», - зізналася артистка.

Катерина подякувала за квіти, проте не уточнила, хто саме надіслав букет.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
Блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала спеку з подружкою на пілоні: "Дуріли..."Блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала спеку з подружкою на пілоні: "Дуріли..."
Переможниця "Холостяка" Богдан зі зброєю в руках вразила зізнанням: "Виробляється адреналін"Переможниця "Холостяка" Богдан зі зброєю в руках вразила зізнанням: "Виробляється адреналін"
Блондинка з "Жіночого кварталу" в міні влаштувала спеку біля пілона: "Нарешті..."Блондинка з "Жіночого кварталу" в міні влаштувала спеку біля пілона: "Нарешті..."
Блондинка з "Жіночого кварталу" ідеально підкреслила форми сукнею, що обтягує: "Чудова..."Блондинка з "Жіночого кварталу" ідеально підкреслила форми сукнею, що обтягує: "Чудова..."
Блондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з ОдесиБлондинка з "Жіночого кварталу" у бікіні та з келихом влаштувала фотосесію на замінованому пляжі: кадри з Одеси
Переможниця "Холостяка" Богдан після розриву із Заливаком похизувалася розкішними букетами: "Два..."Переможниця "Холостяка" Богдан після розриву із Заливаком похизувалася розкішними букетами: "Два..."
Блондинка з "Жіночого кварталу" з'явилася у сукні нареченої: фотоБлондинка з "Жіночого кварталу" з'явилася у сукні нареченої: фото
Скандал із "Дизель Студіо" та Мішиною закінчився, актриса поділилася деталями: "Це було не вибачення..."Скандал із "Дизель Студіо" та Мішиною закінчився, актриса поділилася деталями: "Це було не вибачення..."
Кухар із "Танців з зірками" поділилася секретом з українцями, як позбутися стресу: "Міняємо..."Кухар із "Танців з зірками" поділилася секретом з українцями, як позбутися стресу: "Міняємо..."
"Дарує впевненість": переможниця "Холостяка" Ульянова поділилася секретом ідеальної посмішки"Дарує впевненість": переможниця "Холостяка" Ульянова поділилася секретом ідеальної посмішки
Последние новости
Подгружаем последние новости