Блондинка з "Жіночого кварталу" з розкішним букетом у руках поділилася щасливими моментами: "З ранку прокидаєшся від..."
Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу" зацікавила квітами від невідомого.
26-річна Катерина Нікітіна, котра полюбилася українцям завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її тренування, адже вона дуже любить спорт.
Нещодавно у своїх stories Нікітіна продемонструвала, що підняло їй настрій із самого ранку.
Артистка виклала цікавий кадр, на якому позувала з букетом червоних троянд.
«Приємно, коли ти з ранку прокидаєшся від дзвінка кур'єра. Настрій одразу +100», - зізналася артистка.
Катерина подякувала за квіти, проте не уточнила, хто саме надіслав букет.