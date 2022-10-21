Блондинка з "Жіночого кварталу" у мереживах зачарувала формами: "Як вам більше подобається?"

Катя Нікітіна

Актриса "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна похвалилася ефектними формами, з'явившись у мереживах.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також зірка займається спортом, вражаючи своєю розтяжкою, а ще танцями біля пілона. Катя не лише сама вчиться, а й навчає інших. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя поділилася фотографією, де позувала в мереживній кофтинці та джинсах. Також Нікітіна опублікувала ще одну фотографію, де була вже у спортивній формі та з пов'язкою на голові, сидячи в автомобілі.

"Люблю контраст. Як вам більше подобається?", - Запитала Нікітіна.

До цього Катя розповіла, що не любить холоду.
"Так не люблю холод, що кінець… гріюся літніми фото
Рекомендую в таких випадках частіше обходитися.
І тепло, і корисно, і відчуття класні)
Ловіть 5 причин, чому всім нам потрібно якнайчастіше займатися", - написала Нікітіна.


Артём Батечко, politeka.net





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