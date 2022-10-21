Блондинка з "Жіночого кварталу" у мереживах зачарувала формами: "Як вам більше подобається?"

Актриса "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна похвалилася ефектними формами, з'явившись у мереживах.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також зірка займається спортом, вражаючи своєю розтяжкою, а ще танцями біля пілона. Катя не лише сама вчиться, а й навчає інших. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя поділилася фотографією, де позувала в мереживній кофтинці та джинсах. Також Нікітіна опублікувала ще одну фотографію, де була вже у спортивній формі та з пов'язкою на голові, сидячи в автомобілі.

"Люблю контраст. Як вам більше подобається?", - Запитала Нікітіна.

До цього Катя розповіла, що не любить холоду.

"Так не люблю холод, що кінець… гріюся літніми фото

Рекомендую в таких випадках частіше обходитися.

І тепло, і корисно, і відчуття класні)