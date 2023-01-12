Українська дівчина Бонда Куриленко разом з вирізом зачарувала виглядом: "Закохався в тебе, давай закрутимо..."

ольга куриленко, скрін

Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала стильний образ, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – відома західна актриса з України, яка народилася у Бердянську. Знаменитість стала відома завдяки фільму "Квант милосердя", де зіграла роль подружки Джеймса Бонда. Зірка після повномасштабного вторгнення в Україну підтримала свою Батьківщину та виступила проти російського вторгнення.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Куриленко показала, як проводить час у закладі, вирішивши приміряти вбрання з вирізом.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"У тебе така чиста природна краса!";

"Бажаю вам всього найкращого, пані пані Ольга Куриленко, і чи буду я вашим найбільшим шанувальником ваших нових фільмів";

"Мені б дуже хотілося розділити з вами філіжанку кави та обговорити ваш час роботи над Quantum of Solace";

"Закохався в тебе, давай закрутимо роман голлівудською".


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Тіна Кароль змусила німців заспівати українськоюТіна Кароль змусила німців заспівати українською
Актор Дмитро Лінартович показав перше фото після поранення в боях за СоледарАктор Дмитро Лінартович показав перше фото після поранення в боях за Соледар
"Це не мій чоловік": у дружини зірки Квартал 95 урвався терпець"Це не мій чоловік": у дружини зірки Квартал 95 урвався терпець
Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом: "Був норм..."
Jerry Heil після падіння в оркестрову яму розповіла, як почувається: "Коли ходжу..."Jerry Heil після падіння в оркестрову яму розповіла, як почувається: "Коли ходжу..."
Блок рекламы


Похожие новости
Лідер "Океан Ельзи" Вакарчук поділився незвичним образом на підтримку українців: "Справжній, сміливий"Лідер "Океан Ельзи" Вакарчук поділився незвичним образом на підтримку українців: "Справжній, сміливий"
Демі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світДемі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ
Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"
21-річна онучка Софії Ротару вразила виглядом в образі чорного лебедя: "Дуже гарно вийшло!"21-річна онучка Софії Ротару вразила виглядом в образі чорного лебедя: "Дуже гарно вийшло!"
Пішли разом гуляти і не повернулись: на Київщині зникли 16-річні подругиПішли разом гуляти і не повернулись: на Київщині зникли 16-річні подруги
Кайлі Дженнер спокусила фігурою в сукні з вирізом на всю спину: "Ем, вибачте?"Кайлі Дженнер спокусила фігурою в сукні з вирізом на всю спину: "Ем, вибачте?"
Дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала битву у танці разом з Ілоною Гвоздєвою: "Кайфонула"Дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала битву у танці разом з Ілоною Гвоздєвою: "Кайфонула"
Брітні Спірс стурбувала зовнішнім виглядом до зміни образу та зачіски: "Щось не так!"Брітні Спірс стурбувала зовнішнім виглядом до зміни образу та зачіски: "Щось не так!"
"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото
Колишня дівчина зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка прийшла на шоу "Холостяк"Колишня дівчина зірки серіалу "Кріпосна" Тараса Цимбалюка прийшла на шоу "Холостяк"
Последние новости
Подгружаем последние новости