Українська дівчина Бонда Куриленко разом з вирізом зачарувала виглядом: "Закохався в тебе, давай закрутимо..."
Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала стильний образ, поділившись кадрами у своєму блозі.
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – відома західна актриса з України, яка народилася у Бердянську. Знаменитість стала відома завдяки фільму "Квант милосердя", де зіграла роль подружки Джеймса Бонда. Зірка після повномасштабного вторгнення в Україну підтримала свою Батьківщину та виступила проти російського вторгнення.
Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Куриленко показала, як проводить час у закладі, вирішивши приміряти вбрання з вирізом.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"У тебе така чиста природна краса!";
"Бажаю вам всього найкращого, пані пані Ольга Куриленко, і чи буду я вашим найбільшим шанувальником ваших нових фільмів";
"Мені б дуже хотілося розділити з вами філіжанку кави та обговорити ваш час роботи над Quantum of Solace";
"Закохався в тебе, давай закрутимо роман голлівудською".