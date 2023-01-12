Українська дівчина Бонда Куриленко разом з вирізом зачарувала виглядом: "Закохався в тебе, давай закрутимо..."

Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала стильний образ, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – відома західна актриса з України, яка народилася у Бердянську. Знаменитість стала відома завдяки фільму "Квант милосердя", де зіграла роль подружки Джеймса Бонда. Зірка після повномасштабного вторгнення в Україну підтримала свою Батьківщину та виступила проти російського вторгнення.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Куриленко показала, як проводить час у закладі, вирішивши приміряти вбрання з вирізом.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"У тебе така чиста природна краса!";

"Бажаю вам всього найкращого, пані пані Ольга Куриленко, і чи буду я вашим найбільшим шанувальником ваших нових фільмів";

"Мені б дуже хотілося розділити з вами філіжанку кави та обговорити ваш час роботи над Quantum of Solace";

"Закохався в тебе, давай закрутимо роман голлівудською".