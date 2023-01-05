Тополі з "Антитіла" перерахував, за що найбільше ненавидить росіян: "Як це складно..."

Тарас Тополя

Тарас Тополя порадив українцям жити тут і зараз і не відкладати на потім любов, підтримку, обійми, адже "можливо, що завтра легше не буде, можливо, буде ще гірше".

Як повідомляє Politeka.net, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя , який з перших днів війни пішов на фронт парамедиком, зізнався, що має кілька причин, за що ненавидіти окупантів. Про це він розповів у коментарі ТСН.

Тарас Тополя бачив усі страхіття війни, але найбільше ненавидить росіян за те, що роз'єднали сім'ї та позбавили дітей гідної освіти.

"За це у мене чи не найбільша ненависть до росіян... За те, що розділили сім'ї, за те, що вбивають батьків і ще за те, що намагаються зробити наших дітей неосвіченими. Забирають у них можливість вчитися, набувати знань, розвиватися, Спершу був карантин, тепер війна, і як це складно – отримувати дітям ці знання. У яких складних умовах вони зараз”, – поділився думкою музикант.

Тарас Тополя

Він порадив українцям жити тут і зараз і не відкладати на потім любов, підтримку, обійми, адже "можливо, що завтра легше не буде, можливо, буде ще гірше".

"Щоб підтримати, хочу сказати так: поки у вас є можливість, поки ви дихаєте, живете, незважаючи на всі ті емоції, які ви переживаєте, і на всю ту драму, намагайтеся дарувати одне одному кохання, обійми, теплі слова, підтримку. у вас немає можливості побачитися з близькою людиною, подумайте за ним, помоліться за неї, і стане легше", - підсумував виконавець Тарас Тополя .


Александра Павленко, politeka.net





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