Блондинка з "Жіночого кварталу" зворушила щирим кадром із улюбленцем: "Знайдіть 10 відмінностей"

Катя Нікітіна

Учасниця проекту "Жіночий Квартал", актриса та гумористка Катерина Нікітіна вирішила поділитися домашніми кадрами разом із улюбленцем.

Цього разу українська актриса, танцівниця, зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна поділилася, як проводить час удома разом із улюбленим вихованцем. Катерина запропонувала шанувальникам знайти відмінності, потішивши фанатів простим чином.

Без яскравого макіяжу та сценічного образу Катерина з'явилася на фото разом із коханим котом, розчулюючи мережу.

"Знайдіть 10 відмінностей ? гарного настрою, друзі? зі святами" - написала Катерина.

У мережі підтримують:

«Ну що за милашка ?; о так, мені подобається; Немає різниці, дві булочки...».

Нагадаємо, саме на "Лізі Сміху" таланти Катерини розглянули та запросили на кастинг у "Жіночий квартал".

"Я завжди малою дивилася "Квартал 95", там дівчата танцювали, і я завжди говорила: "Боже буде мені 18 років і я піду на кастинг туди танцювати". Все обернулося зовсім по-іншому, я з ними, але не танцюю. і танцюю теж, так", - сказала артистка.


Дарина Силина, politeka.net





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