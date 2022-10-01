Блондинка з "Жіночого кварталу" в міні відстовбурчила свою красу: "Аж скучила за гарячими булочками"

Катя Нікітіна

Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала фігуру в міні-топі та шортиках, вразивши красою.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зірковою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Також Нікітіна любить спорт та танці у пілона. Не забуває Катя і про Інстаграм, де активно веде сторінку, де ділиться своїми особистими кадрами і творчістю.

А цього разу Нікітіна поділилася фото, де позувала у шортиках та маєчці. Зірка стояла на паркеті і відстовбурчила свою красу, вражаючи фігурою.

"Аж скучила за гарячими булочками", - написала зірка.

А до цього Катя звернулася до Олександра Педана.

"Сумуєш за Мафією?!"

Я наприклад дуже.

Взагалі сумую за відчуттям позитивних емоцій, які не соромно показати.

Зараз же щоразу 500 разів подумаєш перед тим як щось говорити, постити чи знімати

Ви теж залежні від думки інших людей?

А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт після втечі в США засвітився із зіркою "Жіночого кварталу"


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні формиМоніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми
"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських
Дочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядомДочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядом
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Блондинка з "Жіночого кварталу" продемонструвала, як макіяж змінив її зовнішність: кадри до та післяБлондинка з "Жіночого кварталу" продемонструвала, як макіяж змінив її зовнішність: кадри до та після
Блондинка з "Жіночого кварталу" знайшла нову роботу та поділилася радісною новиною: "Нарешті я можу..."Блондинка з "Жіночого кварталу" знайшла нову роботу та поділилася радісною новиною: "Нарешті я можу..."
Блондинка з "Жіночого кварталу" показала, у кого така красуня: "Тільки поряд з нею відчуваю..."Блондинка з "Жіночого кварталу" показала, у кого така красуня: "Тільки поряд з нею відчуваю..."
Ульянова з "Холостяка" обрушилася з критикою на хейтерів через свою роботу: "Смішні тут тільки ви"Ульянова з "Холостяка" обрушилася з критикою на хейтерів через свою роботу: "Смішні тут тільки ви"
Блондинка з "Жіночого кварталу" з розкішним букетом у руках поділилася щасливими моментами: "З ранку прокидаєшся від..."Блондинка з "Жіночого кварталу" з розкішним букетом у руках поділилася щасливими моментами: "З ранку прокидаєшся від..."
Дочка Джонні Деппа у трениках та розтягнутій футболці потрапила в об'єктив папараці – нічим не затьмарити красуДочка Джонні Деппа у трениках та розтягнутій футболці потрапила в об'єктив папараці – нічим не затьмарити красу
Блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала спеку з подружкою на пілоні: "Дуріли..."Блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала спеку з подружкою на пілоні: "Дуріли..."
Санта Дімопулос показала свою 3-річну іменинницю-дочку, яка росте копією батькаСанта Дімопулос показала свою 3-річну іменинницю-дочку, яка росте копією батька
Блондинка з "Жіночого кварталу" в міні влаштувала спеку біля пілона: "Нарешті..."Блондинка з "Жіночого кварталу" в міні влаштувала спеку біля пілона: "Нарешті..."
Последние новости
Подгружаем последние новости