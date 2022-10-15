Кароль у домашньому вигляді вирішила показати себе справжню з улюбленцем: "Яка бусинка!"

Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль розчулила мережу зворушливими кадрами з домашнім улюбленцем.

Українська співачка Тіна Кароль, яка активно подорожує Америкою, почала активніше вести соціальні мережі. У Телеграм нещодавно співачка представила низку цікавих фото та не постановочний кадр із улюбленцем.

Так, цього разу щаслива Тіна з посмішкою представила фото, на якому знято на дивані з домашнім улюбленцем на руках. З маленьким білим песиком артистка виглядала досить мило, щоб отримати безліч компліментів:

«Яка милашка Тіна?; бусичка??; Який прибігла?; Доброго ранку; така солоденька, я не можу; котя!???; Пісик лежить і не розуміє, що на нього найтеплішим поглядом дивитися сама Тіна Кароль ? Щасливчик ?$ яка бусинка?$ Дівчинка ?$ Наша, найкраща ?; Буся ?; Миле що я колись бачила ??‍?».

Раніше Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України у США Оксаною Макаровою.

Зустріч відбулася у Посольстві України у Вашингтоні. Артистка обговорила з Послом деякі теми щодо культурної дипломатії, підтримку музичних проектів, націлених на популяризацію української культури та її цінностей у світі.


Дарина Силина, politeka.net





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