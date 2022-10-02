Черги в McDonald's у Києві з раннього ранку: фото та відео

З 30 вересня McDonald’s у Києві відкрив зали для відвідувачів, через що люди утворили кілометрові черги із самого ранку, щоб потрапити до ресторану або замовити через МакДрайв.

Про великі черги повідомили багато місцевих пабліків, зокрема Telegram-канал "Великий Київ", який також опублікував фото з точок McDonald’s.

Так, 1 жовтня, біля ТРЦ “Aprill” на Борщагівці натовп людей вже вишикувався о 7 ранку, хоч відкриття ресторану відбувається о 9:00. Біля McDonald's на Академмістечку також були шалені черги людей та машин, які перекрили пів дороги та ускладнили рух авто. Черга біля ресторану поряд з метро "Площа Льва Толстого" у центрі Києва виглядає так, ніби там влаштували мітинг.

Наразі у столиці відкрито десять залів McDonald’s за такими адресами:

пр-т Гагаріна, 2-А; пр-т Миколи Бажана, 3-Б; вул. Михайла Гришка, 7; вул. Теодора Драйзера, 4; вул. Вишгородська, 33-А; вул. Велика Васильківська, 22; пр-т Броварський, 27; пр-т Академіка Палладіна, 7-А; пр-т Леся Курбаса, 19-А; пр-т Оболонський, 26-А.

Фото: bigkyiv.com.ua

Фото: bigkyiv.com.ua

Фото: bigkyiv.com.ua

Фото: bigkyiv.com.ua

Фото: bigkyiv.com.ua

Фото: t.me/apostrophe_kyiv