"Я любив тебе": божевільний шанувальник намагався зірвати весілля Трінчер, Ульянова з "Холостяка" злила в мережу кадри драми
Голлівудські пристрасті розігралися під час весілля співачки Ганни Трінчер та її коханого скандального блогера Олександра Волошина.
Так, переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова повідомила, що божевільний шанувальник Трінчер намагався зірвати її розпис із Волошиним.
У своїх інстаграм-сторісах Ульянова показала кадри драми, яка розігралася перед РАГСом.
Коли Трінчер із Волошиним стояли біля дверей, до неї підбіг невідомий хлопець і почав відмовляти співачку від весілля.
"Подивись на цього дурника", - звернувся до нареченої він. В цей час Трінчер посміхнулася.
«Що ти сказав?», – перепитав Волошин. Після цього сталась невелика заварушка.
"Я любив тебе", - вигукнув шанувальник, а потім упав.
Все це відбувалося на очах у здивованих гостей і не виключається, що було постановкою, бо сам Волошин неодноразово заявляв, що весілля буде незвичайним.