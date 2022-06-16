Победительница "Холостяка" Ульянова призналась, состоит ли она в отношениях: "Пока..."

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова призналась, состоит ли сейчас в отношениях.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - мастер спорта по гимнастике и участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Пара после проекта сразу разошлась, но Даша стала довольно успешным блогером. Теперь за девушкой следят сотни тысяч фанатов и Ульянова их старается не разочаровывать. А в этот раз Даша решила ответить на вопросы украинцев.

"Как у вас на личном?)", - поинтересовался кто-то.

"Пока никак", - ответила Даша.

"Здравствуйте. Нормально ли ходить перед своим молодым человеком без косметики?", - спросил еще один фанат.

"Нормально)) Ему по идее так даже больше нравится", - написала Даша.