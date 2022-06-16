Победительница "Холостяка" Ульянова призналась, состоит ли она в отношениях: "Пока..."

даша ульянова

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова призналась, состоит ли сейчас в отношениях.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - мастер спорта по гимнастике и участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Пара после проекта сразу разошлась, но Даша стала довольно успешным блогером. Теперь за девушкой следят сотни тысяч фанатов и Ульянова их старается не разочаровывать. А в этот раз Даша решила ответить на вопросы украинцев.

"Как у вас на личном?)", - поинтересовался кто-то.

"Пока никак", - ответила Даша.

"Здравствуйте. Нормально ли ходить перед своим молодым человеком без косметики?", - спросил еще один фанат.

"Нормально)) Ему по идее так даже больше нравится", - написала Даша.


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Блок рекламы


Похожие новости
Цибульская призналась, когда вернется в Киев: "Жизнь в столице классная, но..."Цибульская призналась, когда вернется в Киев: "Жизнь в столице классная, но..."
"Холостячка" Мишина призналась, за что ее оштрафовали полицейские в Европе: "Вот, минус 200 евро""Холостячка" Мишина призналась, за что ее оштрафовали полицейские в Европе: "Вот, минус 200 евро"
Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускниковБыло ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников
Победительница "Холостяка" Ульянова появилась с букетом в праздничном наряде: "Угадайте, кто невеста..."Победительница "Холостяка" Ульянова появилась с букетом в праздничном наряде: "Угадайте, кто невеста..."
Мне - 43: Оля Полякова призналась, что врала о своем возрасте и объяснила почемуМне - 43: Оля Полякова призналась, что врала о своем возрасте и объяснила почему
Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, какая мечта исполнилась из-за войны: "Не хочу больше..."Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, какая мечта исполнилась из-за войны: "Не хочу больше..."
Свою чашу уже испил: Антин Мухарский высказался об отношениях с бывшей женой Снежаной ЕгоровойСвою чашу уже испил: Антин Мухарский высказался об отношениях с бывшей женой Снежаной Егоровой
Кума Дзидзьо Цибульская честно призналась, сколько ей лет: "Должна была родить в 13..."Кума Дзидзьо Цибульская честно призналась, сколько ей лет: "Должна была родить в 13..."
Леся Никитюк призналась, по кому скучает из Киева: "За этим вот, что справа..."Леся Никитюк призналась, по кому скучает из Киева: "За этим вот, что справа..."
Женька из "Сватов" призналась, поддерживает ли связь с роSSийскими коллегами: "Хочу, чтобы они видели..."Женька из "Сватов" призналась, поддерживает ли связь с роSSийскими коллегами: "Хочу, чтобы они видели..."
Последние новости
Подгружаем последние новости