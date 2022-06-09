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2022-06-09
Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников
Для выпускников предусмотрено проведение трех сессий мультипредметного тестирования, информирует
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Из-за роSSийского вторжения в Украине отменили внешнее независимое оценивание (ВНО). В этом году предполагается проведение национального мультипредметного теста (НМТ), который будет проходить в специальных центрах,
График НМТ в 2022 году
Мутипредметное тестирование будет проходить в три сессии:
- с 18 июля по 10 августа – основная;
- с 16 по 18 августа – дополнительная;
- с 12 по 16 сентября – специальная.
Для тех, кто не сможет принять участие в основной сессии НМТ, сможет сдать мутипредметный тест во время дополнительной и специальной сессии.
Дарья Скрипник, ZN.ua