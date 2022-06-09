Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников

Из-за роSSийского вторжения в Украине отменили внешнее независимое оценивание (ВНО). В этом году предполагается проведение национального мультипредметного теста (НМТ), который будет проходить в специальных центрах, сообщает Министерство образования и науки.

График НМТ в 2022 году

Мутипредметное тестирование будет проходить в три сессии:

с 18 июля по 10 августа – основная;

с 16 по 18 августа – дополнительная;

с 12 по 16 сентября – специальная.

Для тех, кто не сможет принять участие в основной сессии НМТ, сможет сдать мутипредметный тест во время дополнительной и специальной сессии.