Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников

Для выпускников предусмотрено проведение трех сессий мультипредметного тестирования, информирует ZN.ua.

Было ВНО стало НМТ: когда в Украине состоится тестирование для выпускников
© открытый источник

Из-за роSSийского вторжения в Украине отменили внешнее независимое оценивание (ВНО). В этом году предполагается проведение национального мультипредметного теста (НМТ), который будет проходить в специальных центрах, сообщает Министерство образования и науки.

График НМТ в 2022 году

Мутипредметное тестирование будет проходить в три сессии:

  • с 18 июля по 10 августа – основная;
  • с 16 по 18 августа – дополнительная;
  • с 12 по 16 сентября – специальная.

Для тех, кто не сможет принять участие в основной сессии НМТ, сможет сдать мутипредметный тест во время дополнительной и специальной сессии.


Дарья Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Олег Винник серьезно болен и находится в ГерманииОлег Винник серьезно болен и находится в Германии
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
Трагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападенияТрагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападения
Блок рекламы


Похожие новости
Ирма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в УкраинеИрма Витовская назвала роSSийских звезд, которых уважает из-за позиции по войне в Украине
Украине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручнуюУкраине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручную
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Маша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в УкраинеМаша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в Украине
Фильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UAФильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UA
Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
С ненавистью к россиянам: сильное видео танца выпускников у руин школы в ХарьковеС ненавистью к россиянам: сильное видео танца выпускников у руин школы в Харькове
После войны в Украине будет бум онкологических и инфекционных заболеваний — ЛяшкоПосле войны в Украине будет бум онкологических и инфекционных заболеваний — Ляшко
Осадчая эмоционально высказалась о потере близкого человека: "Так больно! Мы никогда..."Осадчая эмоционально высказалась о потере близкого человека: "Так больно! Мы никогда..."
Последние новости
Подгружаем последние новости