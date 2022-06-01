"Наша гордость": Джамала появилась на обложке заграничного журнала и рассказала свою историю

джамала

Известная украинская певица украсила немецкий глянец и рассказала свою историю.

Популярная украинская певица Джамала, которая недавно вернулась с гастролей в Америке, поделилась своем Instagram, что стала героине немецкого издания GEO. На страницах выпуска появились не только фото украинской звезды, но также ее собственная история, и история о борьбе украинского народа.

Для обложки Джамала позировала в темных брюках, синей футболке и желтой кофте сверху. Ее волосы распущены и слегка растрепаны как будто ветром, а на лице легкий макияж. Она с серьезным лицом смотрит в объектив.

В подписи к публикации Джамала рассказала: "Новый выпуск немецкого издания GEO посвящен Украине: истории, культуре и борьбе с россией. Радуюсь, что все больше стран, изданий, людей знакомит мир с нашей страной. На страницах номера есть и моя история: рассказала о нынешней жизни и нашей битве за свободу".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Наша гордость", "Джамала, ты такая классная", "Народ Украины благодарен Вам за все, что Вы сейчас делаете для него", "Все будет Украина", "Вы молодец. Гордимся вами", "Вы самая лучшая", "Горжусь вами. Очень. Вы просто несгибаемая и неземная".


Галина Струс, politeka.net

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