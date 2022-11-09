Актор Шон Пенн на знак підтримки залишить у Києві свою статуетку «Оскар»

Втретє за час повномасштабного вторгнення Росії Україну відвідав американський актор та кінорежисер Шон Пенн і отримав від Володимира Зеленського орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це повідомили в Офіс президента.

«Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку «Оскар» як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни», — розповів Зеленський.

Він додав, що нагороду Пенну вручив за щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі, інформує ZN.ua .

Вперше актор відвідав Україну в день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в українські міста.