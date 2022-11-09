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2022-11-09
Актор Шон Пенн на знак підтримки залишить у Києві свою статуетку «Оскар»
Статуетка перебуватиме в Україні до закінчення війни.
© Офіс президента
Втретє за час повномасштабного вторгнення Росії Україну відвідав американський актор та кінорежисер Шон Пенн і отримав від Володимира Зеленського орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це
«Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку «Оскар» як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни», — розповів Зеленський.
Він додав, що нагороду Пенну вручив за щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі, інформує
Вперше актор відвідав Україну в день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в українські міста.
Микита Ткаченко, ZN.ua