"Я не знала, що робити далі": Андраде з "Орла і Решки" чесно розповіла про свою депресію

Мішель андраде

Відома співачка та ведуча Мішель Андраде поділилася своїми переживаннями та розповіла про депресію.

Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала нове фото та розповіла про свою депресію.

За словами Мішель, коли почалося російське вторгнення, вона була далеко від України і, як виявилося, вдруге втратила свій будинок. Артистка зізналася, що у перші місяці кинулася волонтерити, допомагати, збирати кошти для постраждалих людей та армії. Проте, через кілька місяців, коли всі трохи адаптувалися, вона відчула, що втомилася від такого ритму і почала впадати в депресію.

"Коли я відчула, що в Україні люди адаптувалися, здалося, що моє завдання виконане. Я почала втомлюватися, мої сили вичерпалися. Після 3-4 місяців війни в мене почалася депресія. Я вдруге залишилася без дому. Страх охопив мене, з’явилося почуття провини. Я не знала, що робити далі. Я не могла писати музику, хотіла закритися від світу й не спілкуватися ні з ким. Тільки тоді, мабуть, настало усвідомлення, що відбувається. З цього стану мене витягли щоденні заняття спортом і медитації. Нарешті з’явилися сили творити. Я не хотіла транслювати негативні думки, тому досить довго мовчала. А коли зрозуміла, що хочу сказати своїй публіці, вийшов трек «Перед світанком», фламенко-версія «Не знаю» і дует «Мою любов». А вже в листопаді я поділюся з вами відвертим особистим міні-альбомом", - сказала Андраде.


Галина Струс, politeka.net





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