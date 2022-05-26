Катя Осадчая в белоснежном вечернем платье появилась в Каннах с мужем

Спустя три месяца войны украинцы стали "привыкать" к положению дел и понемногу возвращаться к работе. В столице и по всей подконтрольной Украине территории открываются кафе, рестораны и магазины. Украинские знаменитости, многие из которых трудились с первого дня войны, продолжают свою активную работу на международной арене.

Так, вчера вечером, 25 мая, в рамках Каннского кинофестиваля состоялся благотворительный концерт, на котором были проданы уникальные предметы искусства: стритборд фильма Параджанова "Тіні забутих предків", постеры к самым известным украинским фильмам XX столетия, картины Шерешевского и Марчука. Собрать удалось 1,5 миллиона гривен и сбор продолжается.

Ведущими аукциона выступили Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Многодетная мама появилась на мероприятии в роскошном наряде. Она выбрала элегантное и сдержанное белоснежное платье на тонких бретельках, акцентом на талии и расклешенной юбкой от колен со шлейфом. Ее наряд украшала сине-желтая лента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, Камалия призналась, почему не может забрать маму в Лондон: “Нас живет 16 человек“.