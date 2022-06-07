Выпускница из Харькова в нарядном платье показала, что "русский мир" сделал с ее школой: фото

С 27 мая по 12 июня в украинских школах заканчивается учебный год 2022. Если бы РоSSия не начала полномасштабную войну в Украине, школьники могли бы отпраздновать последний звонок и провести выпускные в красивых нарядах. Увы, многие из них не имеют даже возможности попрощаться со своими учебными заведениями.

Девушка из Харькова, который с первого дня войны беспощадно обстреливают роSSийские оккупанты, показала, как в 2022 году выглядит ее "выпускной". Валерия сфотографировалась в нарядном платье на фоне разбомбленной школы №134, информирует Апостроф .

"Мне 16 лет… училась в школе 134 в Харькове… было очень много друзей из школы, мы были как одна большая семья. С девочками мы выбирали платья и радовались, что все будут очень красивые в день выпускного. Но к нам пришел "русский мир" и разрушил все наши планы, о которых мы так мечтали", - рассказала она.

В Facebook фото Валерии опубликовала ее тетя, Анна Епишева.

"Моя племянница должна была окончить в этом году школу. Она с подругами запланировала выпускной вечер, купила платья и с нетерпением ждала большого дня... Потом пришли русские. Ее школа была прямо поражена и разрушена 27 февраля 2022 года. Сегодня она вернулась к тому, что осталось от ее школы, и к своим планам на выпускной. Спасибо, моя дорогая Валери, за то, что ты сильная и смелая, так горжусь тобой и так сильно тебя люблю", - написала она.

Школа 134 в Харькове

Фото: Getty Images

Школа 134 в Харькове

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images