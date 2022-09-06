"Не стидайся...": Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" несподівано звернулася до українців

Катерина Нікітіна

Актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася своїми переживаннями, а також ефектними пляжними фото.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 26-річна артистка розмістила довгий та емоційний пост про вигорання.

"Іноді необхідно не забувати про себе, про власні бажання та власні потреби. За весь цей час, як я повернулась до Києва, я кожного дня щось робила з нашим фондом?? Волонтерила…Як і багато Українців. В якийсь момент я зрозуміла, що все. Я починаю здаватись. Війна, sук@, не закінчується, допомога потрібна завжди, запити на допомогу тільки збільшуються… і тд", — зізнається Катя.

Нікітіна розповіла, що в такому стані морально та фізично випадає з особистого життя.

"Коли ти повністю виснажуєшся, вигораєш, ти стаєш непродуктивним взагалі… ти випадаєш на день-два, три, тиждень… І не можеш принести користь. ВЗАГАЛІ… Замість того, щоби кожного дня робити потроху. Я все це до чого веду. Ми всі військові й кожен на своєму фронті. Кожен робить стільки, скільки може", — пише артистка.

Але, як наголосила зірка "Жіночого кварталу", важливо думати про себе і трішки про свої бажання.

"Бо коли ти будешь задовольняти хоча б якусь СВОЮ потребу, ти будеш набагато краще себе почувати і будеш більше часу в ресурсі. Не стидайся робити щось для СЕБЕ. Адже тоді ми будемо більш продуктивними весь час і не буде ВИГОРАННЯ!!!", — поділилася своїми думками Катерина.


Тарас Галушко, politeka.net





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