Звезда "Орел и Решка" Андраде заворожила видом в прозрачном платье: "Муза"

Певица Мишель Андраде, звезда "Орел и Решка", показала эффектный образ, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - успешная украинская певица, которую продюсирует Потап. А недавно звезду пригласили быть ведущей "Орел и Решка". После 24 февраля Мишель занялась сбором денег на помощь Украине. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мишель решила показать шикарные образ в прозрачном платье. Звезда позировала на берегу водоема. Фото получились более чем шикарные.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ого, ничего себе", "Муза", "Как это все красиво", "Шикарная девушка", "А когда к нам в Черногорию? Покатаем вас на сапах))", "Ты молодец. Хочу сказать, спасибо за то, что ты всё ещё на русском разговариваешь несмотря на все препятствия. Я тоже русскоговорящий и безумно люблю свою Украину", "Мишель, мне нравятся твои наряды в платьях".