Зірка "Орел і Решка" Андраде пококетувала перед українцями у новому іміджі: "Мені подобається більше..."

Дівчина похвалилася новим чином Інстаграм.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка, яку продюсував Потап, запам'яталася багатьом також як молода ведуча шоу "Орел і Решка". Дівчина активно веде соціальні мережі та часто показує в Інстаграм нові кадри.

«Намагаюся зрозуміти, яка версія цієї пісні мені подобається більше, і… Не знаю! А ви що скажете? -Діляється думками Мішель під новою добіркою фото.

Зірка нагадала також про свою нову композицію, чим звернула більше уваги:

«new version; всі!; У тата мого такий капелюх ?; Ти і твої пісні завжди прекрасні ????; Обидві гарні ?; У мене немає слів ? маленька чарівна принцеса; А мені подобаєшся ти ??; Обидва варіанти пісні є вашою неповторною художньою спадщиною Мішель ?? без вас не було б нічого, саме тому ви такі цінні ?; Вони різні, і оригінал смачніший звучить ???».

Також Мішель презентувала пісню "Не знаю" українською. Зірка була в топіці та капелюсі.

"Багато хто з вас уже чув цю пісню, і багато хто хотів її почути на цифрових платформах. Цей день настав - "Не знаю" (Flamenco version) у мережі!", - написала Мішель під відео.