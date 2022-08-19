Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом – дорогою до до родзали

Багатодітна матуся Катя Осадча через кілька місяців російського вторгнення зазначила, що у них із Юрієм Горбуновим з'явиться ще одна дитина. Ведучий також на це натякав, однак, у контексті усиновлення малюка.

“Дорогою до родзали“: Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом

Поки пара думає про це серйозне рішення, у ніч на 19 серпня незмінна ведуча програми "Світське життя" поділилася фотографіями, зробленими в день, коли народився її син – друга спільна дитина з українським шоуменом.

На фото, зробленому в ліфті, Катю Осадчу знято разом зі своїм чоловіком. Вона має великий вагітний живіт, одягнена в лікарняний халат і капці, а на її обличчі немає ні грама макіяжу, тільки щаслива посмішка. Горбунов постав на фото у чорних штанах, сорочці та білих готельних капцях.

“Дорогою до родзали“: Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом

"Рік тому цієї хвилини. Дорогою до родзали", - зазначила Катя Осадча.

Також з фанатами зірка поділилася селфі з лікарняного ліжка, здивувавшись, що мала сили ще в той момент робити фото. В день пологів ведуча виглядала чудово - з ідеально рівним тоном обличчя, лискучою шкірою, здоровим рум'янцем на щоках.

“Дорогою до родзали“: Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом
Весь час Юрій Горбунов був із дружиною, і навіть запропонував їй назвати їхнього другого сина.
“Дорогою до родзали“: Катя Осадча показала фото з величезним вагітним животом

"А тут Юрко сказав - назвемо, як ти вирішиш. Погарячкував. Потім довелося виконувати", - жартома зазначила Катя Осадча, яка назвала свого третього сина Данилом.

Нагадаємо, Катя Осадча у топі без бюстгальтера показала фото з відпочинку у Криму.


Анастасия Березовская, Тудей





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