Погибшему в Мариуполе режиссеру присудили главный приз Литовской кинопремии

Литовская национальная кинопремия Sidabrin? gerv? присудила главную награду режиссеру-документалисту Мантасу Кведаравичюсу, который погиб в Мариуполе от рук оккупантов. Церемония вручения награды транслировалась вживую на национальном телевидении Литвы, на ней по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Кведаравичюс получил главную награду - «Золотого лебедя» - за заслуги.