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2022-06-06
Погибшему в Мариуполе режиссеру присудили главный приз Литовской кинопремии
На церемонии вручения премии выступил Владимир Зеленский, информирует
Мантаса Кведаравичюса присудили главную награду Sidabrin? gerv?© Википедия
Литовская национальная кинопремия Sidabrin? gerv? присудила главную награду режиссеру-документалисту Мантасу Кведаравичюсу, который погиб в Мариуполе от рук оккупантов. Церемония вручения награды транслировалась вживую на национальном телевидении Литвы, на ней по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Кведаравичюс получил главную награду - «Золотого лебедя» - за заслуги.
Фаина Ваулина, ZN.ua