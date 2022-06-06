Погибшему в Мариуполе режиссеру присудили главный приз Литовской кинопремии

На церемонии вручения премии выступил Владимир Зеленский, информирует ZN.ua.

Погибшему в Мариуполе режиссеру присудили главный приз Литовской кинопремии
Мантаса Кведаравичюса присудили главную награду Sidabrin? gerv?
© Википедия

Литовская национальная кинопремия Sidabrin? gerv? присудила главную награду режиссеру-документалисту Мантасу Кведаравичюсу, который погиб в Мариуполе от рук оккупантов. Церемония вручения награды транслировалась вживую на национальном телевидении Литвы, на ней по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Кведаравичюс получил главную награду - «Золотого лебедя» - за заслуги.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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