Спас много жизней: на войне погиб опытный украинский парамедик

На передовой погиб опытный украинский парамедик Евгений Храпко, который спас на фронте множество раненых военнослужащих, информирует Апостроф.

Информацию о гибели защитника Украины подтвердили его близкие в Facebook.

В частности, нардеп от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала, что вместе с Евгением Храпко они участвовали в создании 205-го Учебного центра тактической медицины.

Фельдшер МВД Светлана Фурсова рассказала, что погибший парамедик за несколько лет войны спас сотни жизней украинским военнослужащим. Более того, Евгений Храпко лично обучил тысячи курсантов, которые также стали военными.

"Больше никогда не услышать твой голос в телефоне. Очень болит. Спасибо за науку и сотрудничество, друг. Отдыхай с миром. Отомстим!", - написала фельдшер в своем Facebook.

Волонтер Анна Майборода назвала Евгения Храпко одним из лучших парамедиков в Украине.

"Высоко профессиональный, требовательный к себе и всему, что касается обучения, спасения людей, стандартов. Как так… Вечная тебе память!", - прокомментировала она информацию о гибели Евгения Храпко.

Юлия Кименюк назвала парамедика "нашим шестиглазым другом", который спас многих украинских военнослужащих после ранения на фронте.

Основатель проекта "Лінія згоди" Ольга Щербакова рассказала, что Евгений Храпко в свое вермя представил один из лучших бизнес-планов идеи адаптирования опыта тактической медицины, который он получил в 2014 году.

"Словно сходит кожа, когда ты получаешь известие о гибели людей, которых знал, касался улыбкой, словами, с которыми работал, учился… В 2022 году стал на защиту Украины. Слов не хватает, вечная память", - добавила Щербакова в своей публикации.


Богдан Соловьев, Апостроф





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