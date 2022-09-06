Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"

Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"

Дочка продюсера Ірини Горової та падчерка Потапа Наталія Горова таємно вийшла заміж за свого бойфренда.

Тепер 24-річна Наталя прилетіла до України та привезла свого чоловіка, щоб познайомити з матір'ю.

Так, у Insta-сторіс Ірини Горової з'явилися кадри, що інтригують, зроблені в ресторані на столиком.

«Боже мій, хто це приїхала? Натуся ... як я скучила», - каже колишня Потапа своєї дочки.

У кадрі Наталя пояснила, що приїхала на день народження брата Андрія.

Після цього Ірина показала загадкового молодика і запитала своїх фоловерів, хто це може бути?

Очевидно, це і є чоловік Наталії Горової.

Зазначимо, що Ірина не відразу дізналася про одруження дочки. Наталя розповіла їй, показавши обручку. Як зізнається продюсерка, вона дуже щаслива за дочку.

У новому інтерв'ю Горова розповіла, що дізналася про весілля дочки, коли під час війни евакуювалася з України. Коханий Наталії подобається її матері, він із Лівану. З поваги до батьків вони побралися за мусульманськими традиціями, проте пишного святкування поки що не було.

А ще Politeka писала, що Горова в крихітному топі та обтягуючих шортиках почервоніла перед молодим красенем.


Ирина Юрченко, politeka.net





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