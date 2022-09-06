Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"
Дочка продюсера Ірини Горової та падчерка Потапа Наталія Горова таємно вийшла заміж за свого бойфренда.
Тепер 24-річна Наталя прилетіла до України та привезла свого чоловіка, щоб познайомити з матір'ю.
Так, у Insta-сторіс Ірини Горової з'явилися кадри, що інтригують, зроблені в ресторані на столиком.
«Боже мій, хто це приїхала? Натуся ... як я скучила», - каже колишня Потапа своєї дочки.
У кадрі Наталя пояснила, що приїхала на день народження брата Андрія.
Після цього Ірина показала загадкового молодика і запитала своїх фоловерів, хто це може бути?
Очевидно, це і є чоловік Наталії Горової.
Зазначимо, що Ірина не відразу дізналася про одруження дочки. Наталя розповіла їй, показавши обручку. Як зізнається продюсерка, вона дуже щаслива за дочку.
У новому інтерв'ю Горова розповіла, що дізналася про весілля дочки, коли під час війни евакуювалася з України. Коханий Наталії подобається її матері, він із Лівану. З поваги до батьків вони побралися за мусульманськими традиціями, проте пишного святкування поки що не було.
А ще Politeka писала, що Горова в крихітному топі та обтягуючих шортиках почервоніла перед молодим красенем.