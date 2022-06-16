Не овечка, а очень серьезный пес: спасатели Закарпатья показали милого лохматого помощника

Пока о знаменитом псе Патроне украинские путешественники снимают короткометражные фильмы, в сети показали фото еще одного симпатичного помощника. Спасатели из Закарпатья опубликовали серию кадров, на которых представили людям собаку по имени Сикро.

Соответствующая серия снимков уже появилась в Telegram-канале ГСЧС Украины. Специалисты отметили, что Сикро выполняет очень важную задачу – спасает людей в горах, информирует Апостроф.

Фото: t.me/dsns_telegram

Несмотря на то, что снаружи пушистый пес может напоминать овечку, облако или просто огромную игрушку, это не мешает ему хорошо выполнять свою работу. Эксперты написали, что Сикро – это настоящая находка для горных спасателей, ведь он надежный, умный и талантливый.

Фото: t.me/dsns_telegram

"Нет, это не овечка, не облачко и не игрушка, это очень серьезный пес по имени Сикро. Он серьезный, потому что его миссия - спасать людей в горах, ведь он самый настоящий пес-спасатель из Закарпатья! Сикро - надежный, умный и талантливый помощник горных спасателей", - говорится в публикации.

Фото: t.me/dsns_telegram

Сикро знает, что в Карпатах есть два основных правила: быть осторожным и вовремя отдохнуть на пути к новым вершинам, также говорят в ГСЧС.

Фото: t.me/dsns_telegram

"Но вам, друзья, желаем никогда не нуждаться в помощи Сикро. Только, как будет возможность, пообниматься и поцеловать. Это он очень любит", - резюмируют спасатели.


Любовь Блажко, Апостроф





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