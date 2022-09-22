"Не завжди вдається знайти": у "Дизель шоу" несподівано показали, що буває з колаборантами

"Не завжди вдається знайти": у "Дизель шоу" несподівано показали, що буває з колаборантами

Актори "Дизель шоу" показали свою версію того, що відбувається на тимчасово окупованих російськими військами територіях.

Як пише Politeka.net , «Дизель шоу» підготували чергову цікаву прем'єру для українців, яку вони зможуть переглянути вже 23 вересня.

Так, артисти Євген Гашенков, Єгор Крутоголов та Олександр Бережок показали, що відбувається з колаборантами на окупованих територіях. Розв'язка обіцяє бути несподіваною.

"З колаборантами розмова коротка: їх одразу ліквідують. Тому рашистам не завжди вдається знайти "своїх" на окупованих територіях. Але наш герой вирішив самостійно звернутися до тимчасової влади. Але чи влаштують сержантів ФСБ наміри Івана Грицька?", - йдеться у публікації «Дизель шоу» в Інстаграм.

Судячи з кадрів, Єгор Крутоголов грав колаборанта, а Бережок та Гашенков – фсбшників.


Ирина Юрченко, politeka.net





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