Фільм "Все завжди і водночас" став тріумфатором "Оскара-2023": що про нього відомо

У ніч на 13 березня відбулося вручення "Оскарів-2023", і рекордсменом церемонії став фільм "Все завжди і водночас". Науково-фантастична стрічка з елементами чорної комедії отримала 7 нагород з 11 номінацій: "Найкращий фільм", "Найкраща актриса", "Найкраща режисура", "Найкращий актор другого плану", "Найкраща актриса другого плану", "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий монтаж", інформує Апостроф.

Команда фільму "Все скрізь і одразу" з нагородами
Фото: Getty Images

Про що фільм "Все завжди і водночас"

"Все завжди і водночас" - абсурдна на перший погляд стрічка, в якій за допомогою ультрасучасної візуальної графіки та звивистої оповіді піднімається зворушлива сімейна історія китайської емігрантки Евелін Кван (Мішель Йео).

Евелін тримає пральню, яка стала справою її життя. Напередодні китайського нового року вона хоче організувати свято і досягти визнання літнього батька, який посварився з нею після переїзду до США. Зробити це непросто, оскільки доросла дочка хоче познайомити консервативного діда зі своєю дівчиною, а чоловік надумав розлучатися. У цей непростий момент Евелін потрапляє в шалену пригоду і дізнається, що лише одна вона може врятувати Всесвіт від знищення злісною та геніальною сутністю.

Добра ідея фільму полягає в тому, що якщо в житті і є якийсь сенс, то це те, що ви привносите в нього, а не те, що воно вам підносить. Він триває 2 години 20 хвилин, в український прокат вийде 16 березня 2023 року.

За що фільм отримав 7 "Оскарів"

Перемога "Все завжди і водночас" на "Оскарі" була передбачуваною: сумарно за рік після виходу у світовий прокат фільм отримав 264 нагороди. При цьому вона є і важливою для індустрії: проект інді-студії А-24 з бюджетом 24 млн. доларів зміг зібрати в прокаті 100 млн. - і це в час, коли ринок артхаусних фільмів скоротився. Також стрічка отримала три з чотирьох акторських "Оскарів", поступившись "Найкращому акторові" Брендану Фрейзеру ("Кит").

Мішель Єо стала першою азіатською жінкою, яка отримала "Оскар" як найкраща актриса. Визнання прийшло до неї після довгої кар'єри у фільмах про бойові мистецтва, таких як "Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся".

"Дами, ніколи і нікому не дозволяйте говорити, що ви вже пройшли свій розквіт", - сказала зі сцени 60-річна зірка.

Мішель Єо
Фото: Getty Images

Джонатан Ке Кван став "Найкращим актором другого плану" та першим актором в'єтнамського походження, який отримав "Оскар". "Мамо, я тільки-но отримав "Оскар"! - сказав він зі сльозами на очах. - Кажуть, що такі історії трапляються тільки в кіно, я не можу повірити, що це відбувається зі мною".

Деніел Кван і Деніел Шейнерт стали третім дуетом за час існування премії, який отримав "Оскар" за кращу режисуру. "Ми хочемо присвятити це матусям", - сказав Шайнерт. Кван також подякував своїм батькам-емігрантам.

Фото: twitter.com/TheAcademy

Цікаво, що спочатку головна роль у фільмі була обіцяна Джекі Чану, але пізніше сценарій змінили та віддали її Єо.


Наталка Лавринець, Апостроф





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