Показали дружній поцілунок: Данилко з "мамою" Вєрки Сердючки влаштували фотосесію під час гастролей

Після літньої фотосесії у столичному метро Андрій Данилко зі своєю сценічною "мамою" Інною Білоконь порадували шанувальників серією свіжих фото. Цього разу артисти показали, як розважаються під час гастролей Європою, а на одному зі знімків навіть продемонстрували дружній поцілунок.

У своєму блозі в Instagram Андрій Михайлович зазначив, що 16 листопада відбудеться благодійний концерт з його участю у Кишиневі. "Кишинів, ми вже готові! Концерт уже завтра о 19.00 у Palatul National "Nicolae Sulac", - йдеться у публікації, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/v_serduchka

Фото: instagram.com/v_serduchka

Можна помітити, що на фото, зроблених дорогою на концерт у Молдову, Данилко та його колега Інна Білоконь пили каву та корчили кумедні гримаси за допомогою паперових стаканчиків. У коментарях шанувальники засипали виконавців компліментами, зазначивши, що цінують їх за простоту та щирість. А дехто після фото поцілунку артистів побажав їм "діточок як на небі зірочок".

Фото: instagram.com/v_serduchka

Фото: instagram.com/v_serduchka

"Яка ж гарна ваша мама, як сестра!", "Легендарні, обожнюю вас", "Дуже сильно Вас поважаю і люблю Вашу творчість", "Дуже красиві люди!", "Круто, що Ви почали вести трохи інстаграм", "Обожнюю вашу простоту в гарному сенсі!", "Схожі", "Які ви класні!", "Щастя, здоров'я, діточок як на небі зірочок", - висловилися користувачі мережі з цього приводу.

Фото: instagram.com/v_serduchka