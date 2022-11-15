Показали дружній поцілунок: Данилко з "мамою" Вєрки Сердючки влаштували фотосесію під час гастролей

Після літньої фотосесії у столичному метро Андрій Данилко зі своєю сценічною "мамою" Інною Білоконь порадували шанувальників серією свіжих фото. Цього разу артисти показали, як розважаються під час гастролей Європою, а на одному зі знімків навіть продемонстрували дружній поцілунок.

У своєму блозі в Instagram Андрій Михайлович зазначив, що 16 листопада відбудеться благодійний концерт з його участю у Кишиневі. "Кишинів, ми вже готові! Концерт уже завтра о 19.00 у Palatul National "Nicolae Sulac", - йдеться у публікації, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Фото: instagram.com/v_serduchka

Можна помітити, що на фото, зроблених дорогою на концерт у Молдову, Данилко та його колега Інна Білоконь пили каву та корчили кумедні гримаси за допомогою паперових стаканчиків. У коментарях шанувальники засипали виконавців компліментами, зазначивши, що цінують їх за простоту та щирість. А дехто після фото поцілунку артистів побажав їм "діточок як на небі зірочок".

Фото: instagram.com/v_serduchka

Фото: instagram.com/v_serduchka

"Яка ж гарна ваша мама, як сестра!", "Легендарні, обожнюю вас", "Дуже сильно Вас поважаю і люблю Вашу творчість", "Дуже красиві люди!", "Круто, що Ви почали вести трохи інстаграм", "Обожнюю вашу простоту в гарному сенсі!", "Схожі", "Які ви класні!", "Щастя, здоров'я, діточок як на небі зірочок", - висловилися користувачі мережі з цього приводу.

Фото: instagram.com/v_serduchka


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»
Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."
Тіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у НімеччиніТіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у Німеччині
Діалог між фронтом і тилом: Павло Вишебаба та KOLA зворушили українців піснею-віршем "Доньці"Діалог між фронтом і тилом: Павло Вишебаба та KOLA зворушили українців піснею-віршем "Доньці"
"Це свинство": перший скандал на Нацвідборі на Євробачення-2023, дісталося Джамалі та Тіні Кароль"Це свинство": перший скандал на Нацвідборі на Євробачення-2023, дісталося Джамалі та Тіні Кароль
Блок рекламы


Похожие новости
"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності"Це не алкоголь, і не їжа": Данилко розкрив причину своїх неприємних змін у зовнішності
"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше
"Її дуже боялися": Данилко розповів про справжню Аллу Пугачову"Її дуже боялися": Данилко розповів про справжню Аллу Пугачову
"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну"Чому ви чекаєте від Ані Лорак позиції?": Данилко пояснив, чому зірки в рф мовчать про війну
Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" ледь не поплатилася, влаштувавши фотосесію в Мілані: "Поклали око на мій..."Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" ледь не поплатилася, влаштувавши фотосесію в Мілані: "Поклали око на мій..."
Андрій Данилко у вишиванці показав, з ким святкував своє 49-річчяАндрій Данилко у вишиванці показав, з ким святкував своє 49-річчя
Схудлий Данилко показав, як відгуляв день народження з мамою Сердючки: "Став як молодий хлопчик"Схудлий Данилко показав, як відгуляв день народження з мамою Сердючки: "Став як молодий хлопчик"
У мережі показали фото дітей, які загинули під час ракетного удару по ДніпруУ мережі показали фото дітей, які загинули під час ракетного удару по Дніпру
"Не завжди вдається знайти": у "Дизель шоу" несподівано показали, що буває з колаборантами"Не завжди вдається знайти": у "Дизель шоу" несподівано показали, що буває з колаборантами
"Чхати на війну": у центрі Києва хлопці та дівчата влаштували мордобій під рестораном"Чхати на війну": у центрі Києва хлопці та дівчата влаштували мордобій під рестораном
Последние новости
Подгружаем последние новости