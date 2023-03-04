Небезпечний стан: Андрій Данилко серйозно захворів під час європейського турне

Андрію Данилку довелося перенести концерт у Таллінні через серйозну хворобу. Команда артиста повідомила естонському виданню Limon, що у нього розвинулося ускладнення ларингіту, яке потребує тривалого лікування та мовчання, інформує Апостроф.

"У Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", - йдеться у заяві.

Фото: instagram.com/v_serduchka/

Раніше у лютому команда Андрія Данилка вперше повідомила про його хворобу. Виступ у Наполі (Італія) опинився під загрозою зриву через ларингіт.

"Концерт міг не відбутися через ларингіт, відсутність голосу і температури у Андрія. Але завдяки вашій підтримці та чудовому лікарю він став одним із найспекотніших", - повідомили менеджери.

Тепер лікарі порадили виконавцю серйозно поставитися до лікування, тому європейське турне Сердючки перенесли на два місяці. Усі квитки на концерти залишаються актуальними, а нові дати менеджмент має оголосити 3 березня.


Наталка Лавринець, Апостроф





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